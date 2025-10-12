Warhammer 40,000: Dawn of War IV kan skrive Warhammer-videospillhistorie

HQ

Hvis du har fulgt med på Warhammer 40,000-litteraturen eller bordspillet med bare en flyktig interesse de siste syv eller åtte årene, har du sannsynligvis hørt om Primarchs. De er halvgudelignende vesener som eksisterte 10 000 år før settingen begynte, og som alle ble drept (bortsett fra de onde) og forlatt med det. Så begynte noen av dem å komme tilbake og kan nå brukes på bordplaten som gamle legender, klare til å forsvare Imperiet igjen.

Det ser ut til at de også kan hoppe til Warhammer 40,000 videospill også. Som fanget av PCGamesN, i et nylig intervju ble det avslørt at en Dark Angels Repulsor Executioner vil inneholde i Dawn of War IV. Ved siden av det ser vi filnavn som refererer til en "løve". Ikke overraskende har fansen tatt det for å bety at Primarch fra den første legionen, Lion'El Jonson, ankommer Warhammer 40,000: Dawn of War IV.

Det er imidlertid ikke sikkert at det er så enkelt, da det er påpekt at dette bare kan være filnavn for deler av Repulsor Executioner-tanken, for eksempel et løvehode preget inn i panseret eller noe lignende. Uansett reiser Dark Angels' ankomst noen interessante spørsmål i forhold til Blood Ravens, fraksjonen av Space Marines som fungerer som hovedperson i Dawn of War-serien.

Tror du vi bør se en Primarch introdusert i Warhammer 40,000: Dawn of War IV?