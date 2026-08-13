Warhammer 40,000: Dawn of War IV Lanseringen er utsatt til desember

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September har blitt en litt mindre travel måned for spillutgivelser, ettersom Warhammer 40,000: Dawn of War IV har gått bort fra den opprinnelige lanseringsdatoen 17. september til en ny dato, 3. desember. Disse ekstra månedene vil gi utvikleren King Art Games mulighet til å finpusse opplevelsen før den nå utsatte lanseringen, ved å innarbeide mer tilbakemelding fra nylige tester i spillerfellesskapet.

«Da vi nærmet oss de siste fasene av utviklingen, så vi en mulighet til å forbedre Dawn of War IV ytterligere og levere den opplevelsen vi alltid har sett for oss. Den ekstra tiden vil gi oss mulighet til å fortsette å optimalisere ytelsen, løse feil og finpusse spillet ytterligere for å sikre at spillerne får den best mulige opplevelsen fra første dag,» sa Jan Theysen, kreativ direktør hos King Art Games, i en pressemelding.

Det er også blitt offentliggjort en ny tidsplan, som utsetter innholdet etter lanseringen litt. Det er ikke overraskende, med tanke på at hovedspillet lanseres i desember, at alt innholdet etter lanseringen er planlagt til utgivelse i 2027. Hvis du har forhåndsbestilt Commander Edition av Warhammer 40,000: Dawn of War IV, vil du fortsatt få tidlig tilgang, slik at du kan spille spillet allerede 30. november.

Siden det nå er flere måneder i stedet for bare én måned igjen til lanseringen, er det planlagt mer markedsføring for å holde interessen oppe mens vi venter. Vi forventer flere «Battlefield Reports», gameplay-demonstrasjoner og dybdeinnblikk fra utviklerne som viser oss mer av « Warhammer 40,000: Dawn of War IV.