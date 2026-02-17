Warhammer 40,000: Dawn of War IV utviklere adresserer potensielle Total War: Warhammer 40,000 bekymringer

HQ

Warhammer 40,000: Dark Heresy, Warhammer 40,000: Boltgun II, Total War: Warhammer III - Lords of the End Times. Det er Warhammer-fans som kommer, folkens, og selv om Age of Sigmar kanskje ikke får like mye kjærlighet, er vi sikre på at dets tid vil komme. Warhammer-fansen lider om noe så mye av at biffen er for saftig og hummeren for smøraktig at de potensielt vil ha to store strategispill å velge mellom i år, nemlig Warhammer 40,000: Dawn of War IV og Total War: Warhammer 40,000.

I en samtale med PC Gamer snakket Dawn of War IV senior spilldesigner Elliot Verbiest og spilldirektør Jan Theysen om det potensielle sammenstøtet mellom de to spillene, og sa at de ikke er bekymret. "Jeg har sett et par kommentarer på nettet som sier 'Å, det gir ingen mening, vil de ikke spise seg inn på hverandres marked?' Men jeg tror det er å sammenligne epler og pærer. De er begge strategispill i sanntid, men de er veldig forskjellige typer RTS," sier Verbiest.

"Det er det samme som at Dawn of War ikke er Starcraft, og Starcraft ikke er Total War, og så videre og så videre," fortsatte han. "Så ja, dette er definitivt et tilfelle av 'Holy shit, det er to kaker! Jeg er kjempeglad på Creative Assemblys vegne over at de har dette på gang akkurat nå. Det er en god tid å være Warhammer-fan på."

Selv om den umiddelbare, spontane reaksjonen kan være å se disse to som lignende opplevelser, er de, som Verbiest sier, ganske forskjellige. Dawn of War har ofte en fortelling som står i sentrum for opplevelsen, og basebyggingen skiller seg sterkt fra Total War med sine etablerte kart og steder du kan erobre. Det ene handler mye mer om kampene, mens det andre lar deg hoppe helt over dem hvis du bare ønsker å løse alt automatisk. Vi får se hvor rett vi har i det når Dawn of War IV og Total War: Warhammer 40k lanseres i år.