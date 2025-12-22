Warhammer 40,000: Dawn of War IV viser Dark Angels i all sin grønne prakt

HQ

Som det ble avslørt i spillets historietrailer kjemper ikke Blood Ravens alene i Warhammer 40,000 Dawn of War IV. Ja, det er Adeptus Mechanicum, som kan gi en hånd hvis det er i deres interesse, men det er også Space Marine Chapter of the Dark Angels, som kommer for å bringe litt mer Astartes-godhet til dette kommende RTS.

Vi har nå fått en ny, kort trailer som viser Dark Angels i spillopptak. Selv om denne traileren bare kjører i gode 35 sekunder eller så, får vi se en god del av styrkene Dark Angels vil bruke. Bortsett fra noen få hovedenheter, vil de ha den samme hæren som Blood Ravens, men kan stole på forskjellige spillestiler til sine fettere.

Vi så mange Assault Marines i Dark Angels-hæren, sammen med en kapellan på sykkel som rev gjennom fiendens linjer. Dark Angels er mer en nærkampfokusert hær, men det er med sine eksklusive enheter som Deathwing Knights og Inner Circle Companions, som ingen av dem ser ut til å være i Dawn of War IV i skrivende stund. Dette kan bety at vi i spillet får et mer allsidig blikk på Dark Angels.