Warhammer 40,000: Dawn of War IV viser frem mer flerspillermodus i en ny kamprapport

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September kan føles som om det fortsatt er en stund til, med tanke på at vi er midt i sommeren akkurat nå, men om bare et par måneder skal vi kjempe i totale kriger på tvers av planeter som Space Marines, Necrons, Orks og Adeptus Mechanicum i Warhammer 40,000: Dawn of War IV. King Art Games kaster ikke bort tiden med å gi oss et innblikk i noen kamper, og nå kan vi se AdMech mot Necrons i en ny kamprapport.

Den første kamprapporten handlet om Space Marines og Orks, to fraksjoner som mer enn gjerne legger fra seg våpnene sine og kaster seg ut i det blodige nærkampsslagfeltet. Adeptus Mechanicum og Necrons har nærkampsenheter, men fra videoen nedenfor er det tydelig å se at begge hærene også har mange andre strategier enn å bruke ren styrke eller antall for å nedkjempe motstanderne.

Siden dette er en fullstendig kamprapport og ikke en gameplay-trailer, er det mindre fokus på de filmiske elementene i spillet, og fans får sjansen til å se hvordan en kamp vil se ut og spille seg ut når de selv har fått tak i spillet – komplett med baseoppbygging, kartutforsking og selvfølgelig kamp.

Sjekk den ut nedenfor, og sjekk ut « Warhammer 40,000: Dawn of War IV den 17. september.