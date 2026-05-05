Warhammer 40,000-fans reagerer på avsløringen av 11th Edition

Like etter at vi hadde logget av for en langhelg på fredag, lyste Games Workshop opp internett med den fullstendige avsløringen av startboksen for Warhammer 40,000: 11th Edition. Krigen om Armageddon fortsetter, og Space Marines vil støte sammen med orkerhorder i kampen om kontrollen over den krigsherjede planeten. Denne episke kampen bringer med seg nye miniatyrer, en ny regelbok, en historiebok, en oppdragsbrikke, en narrativ kampanjebrikke og overføringsark i tillegg til dataark.

Miniatyrene er selvfølgelig det store salgsargumentet i esken, og du kan sjekke ut hva du får for hver fraksjon nedenfor :

Space Marines:





Kaptein



Bibliotekar



Feltprest med hoppepakke



Ancient



10 x Forbønner



3 x Eradicators med tunge bolter



5 x Vanguard-veteraner



Landspeeder



Orks





Warboss



Bigboss



Bannernob



Painboy



Weirdboy



20x Boyz



10x Gretchin



Wartrakk



Big Mek Dakkarig



Det er ingen pris avslørt ennå, men hvis du samler begge hærene, er det sikkert et røverkjøp der inne for deg. Som det ofte er tilfelle med disse lanseringsboksene, får vi bare push-fit-miniatyrer, slik at Games Workshop kan stappe så mye plast i settet som mulig. Med helgen som har vært og gått, har fanreaksjonene oversvømmet internett. De fleste er begeistret, men det er noen få kritikker her og der, hovedsakelig rettet mot Space Marine-halvdelen av esken.

"Jeg mener det er definitivt alle noen romfartsmariner som ser litt kjent ut," skrev willypie på Reddit. Under den kommentaren skrev en fan at "hvis dette ikke er et signal om at de begynner å gå tom for ideer til [Space Marines], vet jeg ikke hva som er det."

Det er kanskje ikke det beste partiet med Space Marines for en eksisterende samler, men Armageddon-boksen tilbyr mange enheter som vil hjelpe noen til å starte en hær, slik disse startboksene er ment å gjøre. Som noen som ønsker å bygge en Ork-liste, er jeg absolutt fornøyd, men jeg vil også legge til de fleste av disse enhetene til min allerede eksisterende Dark Angels-hær, da du aldri kan ha for mange Intercessors på slutten av dagen.

Warhammer Community

