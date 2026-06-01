Warhammer 40,000 hyller sin nye utgave med vårt første offisielle blikk på keiseren på lenge

Ta en titt på den største, mest skinnende gutten menneskeheten noensinne har manet frem i Warhammer 40,000s Emperor, og du vil kanskje klø deg i hodet og lure på hvordan menneskeheten har det så ille i Games Workshops dystre versjon av fremtiden. Dessverre er ikke keiseren blant oss lenger, for han ble banket opp av sin yndlingssønn, og nå sitter han som Carrion Lord of the Golden Throne, nesten som et lik, men ikke helt, og lever av sjelene til 1000 psykere hver dag for å holde seg i live.

Det er en brutal, men ærlig sannhet at menneskeheten ikke har det særlig bra i det 41. årtusen. Det høres kanskje ut som kjetteri, men som den kule filmtraileren nedenfor vil fortelle deg, er det ikke særlig morsomt å være noe annet enn en ork i den dystre, mørke fremtiden. Vi får glimt av mennesker som kjemper på ulike slagmarker, mot alle slags grusomheter fra Tyranids til Necrons til menneskets erkefiende i Chaos.

Traileren innvarsler en ny utgave av Warhammer 40,000, og det virker som om Games Workshop er klar over at dette kommer til å bringe inn et massivt nytt publikum av spillere. Denne filmtraileren gir oss ikke bare litt kul action, noe som gir oss lyst til å kjøpe noen miniatyrer her og der. Den fungerer som en skikkelig introduksjon til settingen, og gir til og med fans av den gamle skolen nye ting å se etter.

Neste uke går den nye Armageddon-lanseringsboksen opp for forhåndsbestilling. Den vil finne veien til butikkene den 20. juni, hvor du kan være sikker på at det vil være et enormt rush av folk som kickstarter krigene sine i det 41. årtusenet.