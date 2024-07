Warhammer 40,000 kartracer debuterer i Early Access neste måned

HQ

Det finnes faktisk en rekke spill på Warhammer som i mindre grad handler om å hensynsløst drepe horder av fiender og monstre. Blood Bowl er Warhammer amerikansk fotball, og Speed Freeks er en kartracer designet for å utnytte den sektoren som titler som Mario Kart, Disney Speedstorm, Team Sonic Racing og Crash Team Racing alltid har utmerket seg i.

Warhammer 40,000: Speed Freeks har vært under utvikling en stund nå, men er endelig klar til å bli lagt i hendene på fansen. Kartraceren lanseres som et Early Access-prosjekt neste måned, nærmere bestemt 6. august, noe som betyr at PC-spillere (via Steam) vil kunne slå banen og sikre seg noen seire en kult av fartsbesatte orker.

Spillet er bygget på Unreal Engine 5, og vi blir fortalt at Early Access-fasen bare vil være midlertidig, ettersom planen fortsatt er å lansere fullt ut senere i år når sesong 1 ankommer. Den nøyaktige datoen for dette er ennå ikke bekreftet.