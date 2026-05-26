Warhammer 40,000: Mechanicus II

Det hender at jeg spiller en oppfølger og føler meg frustrert over det jeg har opplevd. Denne dystopiske oppfølgeren til en fantastisk forgjenger er et godt eksempel på det. Under overflaten ligger det et eventyr som er genuint bra, og derfor er det litt synd at utviklerne av og til har valgt feil vei å gå. Mechanicus II gjør akkurat det alle oppfølgere gjør, og øker tempoet, omfanget og storheten. Det gjør det noe på bekostning av dets unike karakter som et Warhammer 40K-strategispill. Nok en gang får vi et levende lydspor som er fantastisk, med en herlig blanding av fenomenal lyddesign. Denne gangen skal vi nok en gang utstede ordrer til Adeptus Mechanicus og Necrons. Men ikke alt er som det ser ut til, og mye har forandret seg siden første gang vi fikk plyndre gamle høyteknologiske baser fra en svunnen tid.

Det første som skiller seg ut, er at det nå finnes to kampanjer. Begge gir deg et distinkt perspektiv på den samme konflikten. Adeptus Mechanicus slår seg ned på en verden som tilfeldigvis er et hvilested for Necrons - en form for høyteknologiske maskiner som minner om faraoene i Egypt. Vargard Nefershah har våknet og forsøker å mobilisere styrkene sine mot det han ser på som inntrengere. Dette utløser en massiv konflikt som oppsluker hele planeten. Det er opp til deg å løse situasjonen, enten som inntrengerne eller som de opprinnelige bosetterne. Begge kampanjene er underholdende, og hver av dem gir et unikt perspektiv på konflikten.

Den innledende prologen, som du enkelt kan hoppe over, fikk meg i utgangspunktet til å tro at den ville fungere som den første.

Jeg startet som Adeptus Mechanicus, noe som gjør at vi får se noen kjente fjes fra det forrige spillet. Denne gangen er vi utpekt som sjokktropper, og jobben vår er å angripe mål som ingen andre kan nå raskt nok. Det første som slo meg var at alle snakket engelsk, noe som er helt annerledes enn i det forrige spillet. Det var imidlertid enkelt å endre innstillingene slik at de snakket kodespråket, akkurat som i det forrige spillet. Det samme gjelder imidlertid ikke necronene; de snakker engelsk med aksent. Jeg skulle gjerne sett at de hadde fått sitt eget språk i samme stil.

En av de største endringene er din innsats og hvordan kampene fungerer. I dette spillet velger du en helt fra Adeptus Mechanicus. De er alle designet med forskjellige evner og oppgraderingstrær. Dette betyr at du etter oppdragene kan velge hvordan du vil utvikle disse karakterene. Hvert oppdrag innebærer å velge en helt og deretter ikke navngitte troppetyper med ulike evner. Dette er også min hovedkritikk; jeg hadde foretrukket flere helter med mer dialog og kommentarer til hverandre i løpet av oppdragene.

Du har et visst antall troppetyper å velge mellom, og disse kan oppgraderes via et teknologitre. Det er også her du låser opp flere og sterkere soldater. For å gjøre dette trenger du spesielle ressurser som du får gjennom oppdrag, oppdragsmodifikatorer og bygninger i kampanjeverdenen. Jeg liker ressursstyringssystemet; du må virkelig tenke på hvor mye du bruker på hvert oppdrag, slik at senere oppdrag ikke tvinger deg til å bruke bare troppetyper som er gratis. Det kan være katastrofalt for en kampanje hvis du mangler muligheten til å rekruttere mer avanserte troppetyper.

Grafikken er strålende, og figurene er godt detaljerte med et flott fargeskjema.

Når du starter et oppdrag, begynner karakteren din å bevege seg etter en kort intro. Du har ingen kontroll over handlingen, i stedet ser du en tidslinje som viser når hendelser og kamper vil inntreffe. Etter min mening er dette en feil. En av de store gledene i det første spillet var å kunne velge rom, unngå feller, utforske omgivelsene og noen ganger unngå kamper helt og holdent. I oppfølgeren er alt enda mer skriptet og på skinner. Det betyr også at sjansene for å overleve og mislykkes med oppdragene øker. Du kan ikke unngå kampene og må derfor utnytte hendelsene og unngå kostbare tap underveis i oppdraget. Du må også holde øye med en måler som, hvis den fylles opp, resulterer i flere fiender i neste kamp. Hvis troppene dine blir såret, kan kampen bli unødvendig vanskelig.

Kampene er litt annerledes enn i det første spillet, i og med at du har flere troppetyper på slagmarken og færre helter. Fordi kampene ikke byr på den samme kompleksiteten som i for eksempel XCOM 2, blir de fort repetitive. Som nevnt er kampene uunngåelige og hyppige. Kampene i seg selv er ikke dårlige, men det er rett og slett for mange av dem. Jeg tror Mechanicus II hadde vært bedre tjent med færre, men mer betydningsfulle slag og flere hendelser i løpet av oppdragene. Men du kan utnytte terrenget på en måte som det første spillet aldri tillot, og de to fraksjonene spiller så forskjellig at det likevel er underholdende. Og la oss ikke engang snakke om Votann-ligaene, som dukker opp ganske tidlig i kampanjen. Disse skapningene med svært avansert teknologi er ganske underholdende, og jeg håper at en utvidelse av kampanjen vil la oss spille mer som disse unike romdvergene.

Oppdragene går greit, og du må holde styr på helsen til troppene og heltene dine. Hvis helten din dør, må du laste inn den siste lagringsfilen på nytt eller starte oppdraget på nytt.

Det høres kanskje ut som om jeg er misfornøyd med kampanjen, men den har også sine gode sider. Jeg liker å bygge opp planeten og prøve å samle mer ressurser. Jeg liker å kunne la heltene håndtere visse ting på egen hånd. Det betyr at du må forvalte nøkkelfigurene dine nøye og velge hvilke som er best egnet til å sendes ut. De er ofte borte i en runde eller to, noe som gjør valget viktig. Jeg liker å oppgradere figurene mine og låse opp tropper. På overflaten føles det som et brettspill på noen måter. Selv om dommedagsklokken ikke er til stede på samme måte som i det første spillet, får musikken, dialogen og karakterene situasjonen til å føles kritisk.

Hvis det er én ting som fortjener ros nok en gang, så er det musikkdesignerne, lyddesignerne og 3D-artistene, inkludert de som står bak stemmene, designet, musikken og lyden. Det både ser flott ut og høres fantastisk ut. Å ikke ha stemmeskuespill var en måte å spare penger på i det første spillet, men Bulwark Studios gjorde en så strålende jobb med å gi disse karakterene og denne fraksjonen en stemme at jeg ikke kan forestille meg det på noen annen måte. De har virkelig fanget essensen av hva Adeptus Mechanicus er og hvordan de høres ut i spillet sitt. Dette fungerer selvfølgelig like bra i oppfølgeren. Noen ganger synes jeg til og med at de høres litt bedre ut.

Kampene byr på dekning og objekter du kan sprenge i luften eller bruke til å påføre fienden skade.

Teknisk sett kjører dette spillet, akkurat som det første, problemfritt på datamaskinen og kan skilte med skarp grafikk. De detaljerte figurene og det brukervennlige grensesnittet bidrar til en flott opplevelse. Det er vanskelig å gjøre feil, og i menyene finnes det tips til omtrent alt du kan tenke deg, om du skulle trenge det. Spillet har så få menylag at jeg ikke vil kalle det et vanskelig strategispill. Det vanskeligste med spillet er at noen av kampanjeoppdragene varierer ganske mye i vanskelighetsgrad. Noen tidlige oppdrag er betydelig vanskeligere enn noen senere. Til tross for dette opplevde jeg ingen nevneverdige bugs. Det eneste jeg kom over, var en lydfeil der karakteren hoppet over en dialoglinje.

Ser vi på det store bildet, har vi et eventyr der hver kampanje tar godt over 20 timer, avhengig av vanskelighetsgrad og hvor mange ekstra sideoppdrag du påtar deg. Avhengig av hvordan det går, kan det også hende at du må spille forsvarsoppdrag, ettersom motstanderen din ikke står stille på kampanjekartet. Disse kan forlenge spilletiden noe. Du får også fantastisk lyddesign og vakker grafikk med et brukervennlig grensesnitt og detaljerte bilder. Det er vanskelig å ikke bli revet med i denne konflikten mellom to mekaniske fraksjoner. Jeg elsker motsetningen i hva disse to superkreftene tror på, selv om de begge er mer mekaniske enn organiske. Det finnes også flere andre fraksjoner som dukker opp i kortere og lengre perioder i løpet av kampanjene. Noen av disse får til og med dine egne karakterer til å føles svake i sammenligning.

Du kan også slå på et filter for å gjøre det lettere å se hva som skjer i kampene.

Mechanicus II er ikke dårlig, men det gjør visse valg som jeg føler forringer opplevelsen i stedet for å heve den over forgjengeren. Min hovedkritikk er at alt føles for skriptet på en måte som jeg følte at forgjengeren unngikk ved å gi deg mer frihet i hvordan du beveger deg gjennom de ulike bygningene på kampanjekartet. I oppfølgeren er valgene flyttet fra oppdragene til kampanjekartet mellom disse oppdragene. Fremfor alt går noe av mystikken tapt hvis man vet når alt skjer - for eksempel kamper, hendelser med flere valg og andre elementer i løpet av et oppdrag. Dette er nok ikke noe som kommer til å endre seg, ettersom det er fundamentalt knyttet til kampanjenes grunnstruktur.

Historien i seg selv er interessant, godt utformet på begge sider, og inneholder et par fraksjoner som for tiden promoteres sterkt av Games Workshop. Jeg elsker å flytte Necrons rundt på slagmarken. De er en sann glede å spille som, uansett hvor de dukker opp. Til tross for klager på strukturen, liker jeg spillet selv om det ikke er perfekt. Utviklerne prøver å eksperimentere og forbedre kjernedesignet fra det første spillet. Når jeg ser tilbake, viser det seg at de ikke helt har lykkes fullt ut. Jeg vil imidlertid hevde at det lykkes godt nok til å gi det en sjanse hvis du likte forgjengeren. Selv om Necron-kampanjen kunne hatt litt mer interessante oppgraderingstrær, kampene er litt for hyppige og oppdragene går på skinner, er pakken som helhet mer enn brukbar.

Necronene er suverene både som protagonister og antagonister.

Ferdighetstrær er systemet du bruker for å oppgradere evnene du kan ta med deg ut på slagmarken. Du kan også oppgradere bygninger på kampanjekartet for å generere mer ressurser.