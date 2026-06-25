Warhammer 40,000: Rogue Trader selger 2 millioner eksemplarer, får ny utgave i oktober

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Warhammer 40 000-CRPG-spillet fra Owlcat Games ble ikke lansert på det beste tidspunktet. Det var ikke i toppform, og det kom bare noen få måneder etter at Baldur's Gate III minnet alle om at CRPG-er kan være virkelig, virkelig gode. Spillet har imidlertid gjennom mange oppdateringer, DLC-er og sterk muntlig omtale fortjent sin velfortjente oppmerksomhet. Nå feirer « Warhammer 40,000: Rogue Trader » 2 millioner solgte eksemplarer.

«Abelard, kunngjør at Warhammer 40,000: Rogue Trader har solgt mer enn 2 millioner eksemplarer på PC og konsoller! Dette er en enorm, bemerkelsesverdig milepæl som vi er evig takknemlige for overfor fellesskapet vårt. Uten dere ville dette ikke vært mulig,» skriver utvikleren Owlcat Games i et Steam-innlegg der de kunngjør salgsmilepælen.

Vi er imidlertid ikke her bare for å feire de siste salgstallene for «Rogue Trader», da en ny utgave av spillet også ble avslørt i denne sammenhengen. I oktober vil spillerne kunne få tak i den første fysiske versjonen av « Warhammer 40,000: Rogue Trader », når «Voidfarer Edition» lanseres. Denne nye utgaven koster 49,99 pund for PS5-versjonen og 59,99 pund for Nintendo Switch 2-versjonen, og kommer med en digital kunstbok og lydspor, men ingen av de tre DLC-ene som hittil er utgitt for « Warhammer 40,000: Rogue Trader ».