Warhammer 40,000: Space Marine 2 vil presse deg hardere hvis du gjør det bra

Under Gamescom 2023 i Köln fikk vi muligheten til å prøve Warhammer 40,000: Space Marine II. Vi har nylig publisert en forhåndsomtale av vår opplevelse av spillet, men for å supplere den har vi også snakket med Oliver Hollis-Leick, kreativ leder for Saber Interactive, for å lære mer om denne actionoppfølgeren.

I løpet av intervjuet spurte vi Hollis-Leick om hvordan utviklingen håndterte maktfantasien om å være en dødelig Space Marine.

Hollis-Leick sa: "Vi har en av de mest fryktinngytende krigerne i Warhammer 40 000-galaksen, så vi trenger en like fryktinngytendefiende. Så det handler om å balansere følelsen av å være kraftig nok til å vasse gjennom hundrevis av fiender på én gang, men samtidig ikke føle at det er for lett. Så vi har flotte våpen som Chainsword og Bolt Rifle, noen fine granater blandet med den gamle slash and hack-teknikken fra nærkampene."

Som en oppfølging av dette spurte vi om spillets vanskelighetsgrad og hvordan den vil bli presentert og tilbudt i Space Marine 2.

Hollis-Leick fortsetter: "Akkurat som i World War Z har du ulike vanskelighetsgrader, men innenfor disse har du et spekter som AI-regissøren kan ta deg gjennom. Så den ser hele tiden etter hvor godt du håndterer trusselen. Hvis du gjør det bra, presser den deg hardere, og hvis du synes det er vanskelig, letter den litt på trykket. Så det er egentlig opp til deg."

Du kan se hele intervjuet nedenfor for litt informasjon om hvorfor dette er det perfekte tidspunktet for Warhammer 40,000: Space Marine II, og også hvor Titus har vært i tiden mellom de to kampene.