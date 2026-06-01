Warhammer 40,000: Space Marine II bekrefter at en ny klasse vil bli lagt til neste år

Blant oppsummeringer av tidligere oppdateringer og noen detaljer om hva som kommer i de neste oppdateringene, har Warhammer 40,000: Space Marine II ertet noe av innholdet som kommer i år 3. Med september noen måneder unna nå, vil spillet snart gå inn i sitt tredje år med tilleggsinnhold, og som årene før lover Saber Interactive mange freebies, betalt kosmetikk og mer.

Spesielt, som den eneste store spoileren vi får for år 3, blir vi fortalt at det vil inkludere en ny klasse. Den nye klassen for Warhammer 40,000: Space Marine II ankommer i første halvdel av 2027, og den har "vært sterkt etterspurt av samfunnet." Vi får ingen ytterligere detaljer utover det i Community Update i mai, men spekulasjonene går allerede vilt på nettet.

Som ethvert online spill er økosystemet til Warhammer 40,000: Space Marine II en delikat ting, og det er derfor det kan ta så lang tid å legge til en ny klasse. Techmarine ble for eksempel først lagt til i år.

Det finnes en rekke nye klassealternativer for Saber Interactive å velge mellom. Men de mest populære alternativene ser ut til å være en Apothecary Biologis, som kan være en ny Space Marine-klasse med fokus på helbredelse, en Chaplain, som er en veldig nidkjær Space Marine med fokus på å sikre at alle spiller etter reglene i Codex Astartes. Det er også muligheten for en Judiciar, som kan være en flott nærkampfokusert Marine. I hovedsak, uansett hva Saber kunngjør, er vi sikre på at det vil være mange fans som ba om det.