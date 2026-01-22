Warhammer 40,000: Space Marine II detaljer Techmarine-klasse gameplay

HQ

Om bare noen få uker vil vi se Warhammer 40,000: Space Marine IIs syvende klasse ankomme. Techmarine var kanskje ikke det første folk gjettet da de hørte at en ny klasse var på vei, men Omnissiahs tjener ser ut til å skille seg ut fra resten av klassene i spillet. Vi har fått grave i noen av hans spilldetaljer takket være et nytt innlegg av Xbox Wire.

Vi blir fortalt at Techmarines i hovedsak er designet for publikumskontroll og områdeforsvar. Med en massiv stavarm i Omnissian Axe som deres viktigste nærkampvåpen, kan de slå ned bølger av fiender i store feiende svinger. Fjernkampverktøyene deres er også ment å være mest effektive på korte og mellomlange avstander. De mekaniske armene og tårnet som er montert på Power Pack-en hans, gjør at han skiller seg ut, både fra et visuelt perspektiv og i spillet.

Kampferdighetene eller ult-ferdighetene hans aktiverer tårnet, som automatisk skjærer gjennom horder av fiender med letthet. Det automatiske tårnet vil også automatisk bruke pistolangrep for deg, noe som betyr at spillere som ikke helt får til den perfekte unnvikelses- eller pareringstimingen, kan se ut som om de har ferdigheter som en mester.

Techmarines kan også betjene Tarantula-tårnene som er spredt rundt på spillets kart, og klassen har sitt eget perk-tre med 25 nivåer å låse opp. Det ser ut til at det eneste problemet spillerne vil ha, er å prøve å spille Techmarine, ettersom alle sannsynligvis vil ønske å gi ham en sjanse når Patch 12 lanseres.