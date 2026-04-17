Warhammer 40,000: Space Marine II har passert 12 millioner spillere

For rundt 18 måneder siden ga Saber Interactive og utgiveren Focus Entertainment verden den etterlengtede oppfølgeren, Warhammer 40,000: Space Marine II, et spill som vi elsket, og som tydeligvis fant et hjem blant spillerne, ettersom det raskt fikk et stort publikum.

Siden lanseringen i september 2024 har spillet stadig ekspandert og vokst, fått kontakt med flere og flere spillere og passert milepæl etter milepæl. På denne fronten har det nå blitt avslørt at spillet har nådd så mange som 12 millioner spillere, en bragd som Focus mener overgår "selv våre villeste drømmer".

Når man ser på denne suksessen, er det ingen overraskelse at det ganske snart kom grønt lys for et tredje kapittel i serien, som for tiden er under utvikling hos Saber Interactive og planlagt for en ukjent lanseringsdato.