Warhammer 40,000: Space Marine II Inntrykk: Å leve og dø av Space Marine-fantasien

Det finnes to typer mennesker i denne verdenen. De som lever og ånder for Warhammer, og de som aldri har satt seg inn i den enorme fiktive verdenen. Min gode venn og skribentkollega i Gamereactor UK, Alex Hopley, tilhører den førstnevnte kategorien, mens jeg alltid har vært mer av den sistnevnte. På årets Gamescom-messe tilbrakte jeg likevel en god del tid på Focus Entertainment sin stand, og i løpet av tiden der fikk jeg prøve Warhammer 40,000: Space Marine II.

Selv om jeg ikke er en stor Warhammer-fan, betyr ikke det at jeg ikke har erfaring fra denne verdenen. Jeg har spilt Vermintide 2, Darktide, Chaosbane og noen få andre titler, men det er omtrent så langt min Warhammer-interesse rekker. Likevel vil jeg si at av alle tidene og stedene som finnes i Warhammer-verdenen, er det den futuristiske og sci-fi-epoken som alltid har vekket min interesse. Det er noe med det å bli satt i skoene til en tre meter høy mann på ett tonn og bli bedt om å hugge seg vei gjennom horder av romvesener på egen hånd som alltid har gitt gjenklang hos meg, og sannsynligvis hos en stor del av de andre gutta der ute. Så selv om jeg ikke er noen stor Warhammer-fan, virket Space Marine 2 som et perfekt spill for meg.

Space Marine 2 kommer fra Saber Interactive, den samme utvikleren som ga oss World War Z og den fantastiske horde-mekanikken (som helt klart var nyttig i dette spillet), og fortsetter flere år etter den forrige Space Marine -tittelen, som uten tvil få fikk sjansen til å spille på grunn av alderen. I denne oppfølgeren får spilleren igjen spille Space Marine Titus, som vender tilbake til slagmarken for å hjelpe menneskeheten med å avverge angrepet fra den ondskapsfulle og tilsynelatende endeløse Tyranid-horden som er i ferd med å innhente galaksen.

Det er en svært viktig og tydelig historie som ligger til grunn for dette spillet, og det var tydelig i hele demoen jeg fikk oppleve. Titus reiser rundt og hjelper menneskeheten der det er behov for det, sammen med sine to Ultramarine-brødre Chairon og Gadriel, og demoen gjorde riktignok ikke så mye for å understreke fortellingen, men det var tydelig at noen av de viktigste elementene i historien vil inkludere Titus' opprinnelse og hvordan det skiller ham fra sine våpenbrødre.

Når sant skal sies, var det ikke fortellingen jeg var spent på å oppleve da jeg satte meg ned for å spille demoen. Jeg var mer interessert i å sjekke ut gameplayet, og hvordan Saber så ut til å klare å balansere vanskelighetsgraden og det å være en biologisk stridsvogn bygget og avlet for å drepe. Ut fra det jeg testet, ser det ut til at Saber har valgt å gjøre dette spillet til en seriøs utfordring. Selv på den laveste vanskelighetsgraden ble jeg ofte overveldet av Tyranids og var desperat etter helbredende gjenstander. Selv om Titus er beskyttet av en klumpete og tøff rustning og har et motorsag-sverd og avstandsvåpen til å beskytte seg med, er tyranidene tøffe motstandere, og de vil sette deg på bakbeina hvis du blir for trigger happy eller bøyer deg for blodtørsten og kaster deg ut i det uten å tenke deg om.

Handlingen er intens og nådeløs. Så snart åpningsfilmen er ferdig, er du låst til kamp helt til du når slutten av et nivå, og de eneste øyeblikkene med pusterom fra å sage og skyte gjennom tusenvis av tyranider kommer i form av korte områder der du kan fylle på ammunisjon eller bytte våpen. Så er det tilbake til handlingen for å drepe, eller mer sannsynlig, kjempe for livet.

Som jeg nevnte tidligere, kommer Saber sin erfaring med å skape fiendehorder i World War Z til syne umiddelbart. Skjermen din vil bli overveldet av tyranider som flyter som en strøm av kroppsdeler, og prosessen med å kutte dem ned handler mindre om dyktighet og nøyaktighet og mer om å håndtere angrepene deres og strategisk beseire horden ved å sprenge dem når de klatrer opp vegger og så videre. Med tanke på hvor mange fiender som kan være på skjermen samtidig, ville det ikke overraske meg å høre at Space Marine 2 til syvende og sist blir et svært ytelseskrevende spill, spesielt siden grafikken er ganske imponerende.

Men bare fordi Saber har fått til følelsen av å være en Space Marine, og tilsynelatende også har klart å gjøre handlingen ubarmhjertig og litt stressende, betyr ikke det at jeg syntes Space Marine 2 var en home run. For meg virket det faktisk som om spillet lever og dør av sin Space Marine fantasi. Hvis du går lei av å bare sveipe og skyte ned de samme fiendetyper, mister Space Marine 2 plutselig mye av sin sjarm. Jeg håper at den fullstendige versjonen vil være annerledes, men demoen hadde en alvorlig mangel på våpenalternativer, inneholdt et nivå som var så å si helt lineært, og viste at kontrollsystemet og den tilgjengelige mekanikken er litt av en one-trick pony. Hvis du fjerner grafikken og horde-systemet som gjør det mulig å gjengi hundrevis av fiender på skjermen samtidig, noe som skriker moderne teknologi, føltes Space Marine 2 ofte som et spill som er fanget i midten av 2010-tallet.

Jeg håper virkelig at demoen jeg opplevde var en nedskalert versjon av spillet, for det er mye potensial mellom Saber s horde-funksjon og den spennende Warhammer Space Marine -epoken. Det tiltrekkende ved å gå inn i kampstøvlene til en Space Marine er ulikt nesten alt annet der ute, og det alene vil utvilsomt få mange fans til dette spillet, men for at det virkelig skal lande og skille seg ut i actionsjangeren, føler jeg at Warhammer 40,000: Space Marine II trenger noe ekstra for å løfte det opp. Vi får håpe at Saber har forberedt akkurat det.