Warhammer 40,000: Space Marine II - Måtte keiseren glede seg!

I skrivende stund er det litt over en måned til lanseringen av Warhammer 40,000: Space Marine II, og på dette tidspunktet har vi sett mye av spillet. Blodige trailere, flerspilleravsløringer og mer. Alt er veldig spennende, men bortsett fra en kort økt på Gamescom i fjor, hadde vi ikke virkelig klart å sette tennene i Saber Interactives viscerale actionopplevelse. Det vil si, inntil nå.

En Space Marine er en vanskelig ting å innkapsle. De er supersoldater, ja, men i motsetning til Spartans i Halo eller Doom Guy, holdes Space Marines til en utrolig høy standard innenfor sitt gitte univers. De er praktisk talt halvguder sammenlignet med de fleste menneskene i Warhammer 40 000. De er mektigere, større og nesten aldersløse, og deres tilstedeværelse er noe som har blitt normalisert i noen medier, og guddommeliggjort i andre. I Warhammer 40,000: Space Marine II har Saber Interactive klart å spikre Space Marine-konseptet til fingerspissene.

Når du spankulerer gjennom en av de få keiserlige tilfluktsstedene i et nivå, vil medlemmer av den keiserlige garden falle på kne ved synet av deg, umiddelbart bøye seg for deg som deres herre, og få et moralsk kick når de vet at du har kommet for å kjempe ved deres side. Det viser en stor forståelse for hvordan dette universet behandler de sjeldne supersoldatene som Space Marines er, men det betyr likevel ikke at du er ustoppelig på slagmarken.

Den anbefalte vanskelighetsgraden for Warhammer 40,000: Space Marine II er hard, noe vi valgte da vi spilte det, og det viste seg å være en utfordrende, men verdifull opplevelse. Du er ikke udødelig, ikke i nærheten engang, og hvis du kaster deg hodestups inn i en mengde Chaos-krigere eller en sverm av Tyranids, kommer du til å bli slått ned, men du kan være sikker på at du setter spor etter deg før du treffer gulvet. Warhammer 40,000: Space Marine IIs gameplay ligner på det første spillet. Blandingen av tredjepersonsskyting etterfulgt av uunngåelig nærkamp når du blir overfalt av dusinvis av fiender, vil føles kjent for alle som har spilt Space Marine, og du har nok en gang skjold som beskytter din dyrebare helse fra å bli skadet. Disse kjerneprinsippene forblir de samme, men Saber har likevel gjort noen tilføyelser til spillsløyfen som føles revolusjonerende for den generelle flyten.

For det første kan du nå ikke bli skadet under en henrettelse, noe som er en livredder, for i det første spillet ble du bare hakket i hjel av de andre orkene som ikke var villige til å vente på sin tur hvis du fikk feil henrettelsesanimasjon. I oppfølgeren følger henrettelser enten etter at du har gjort nok skade på en stor fiende, eller etter en parade. Ja, det finnes et paradesystem i Space Marine II, og det lar deg snappe og knuse mindre fiender ut av luften når de gjør utfall mot deg, og blokkere tyngre angrep fra de større skapningene og ondskapene du møter. Ikke alle angrep kan blokkeres, så du må være på vakt, men det å ikke bare spamme unnvike eller angripe er en fin måte å få Sabers oppfølger til å føles som en mer tenkende manns gorefest, selv om det fortsatt i stor grad er avhengig av at du bare lener deg tilbake mens plasmablasteren din sender daemon etter daemon tilbake til Warp.

Med et så sterkt fokus på nærkamp, kan det føles som om skytespillet tar et skritt tilbake i dette spillet, men heldigvis har Saber Interactive igjen trimmet fettet fra det første spillet og fokusert på å levere skyting som føles virkningsfull uten å være anmassende eller ta bort fra kjøttet i nærkampen, der du garantert vil finne det morsomste å dynke deg selv i blodet til fiendene dine. I motsetning til i det første spillet, der du har fire våpenplasser, har du bare et primær- og et sekundærvåpen i Space Marine II, med et og annet større tertiærvåpen du kan plukke opp i løpet av et oppdrag. Det kan bety at du ikke kan fylle alle mulige behov i utrustningen din, som å ha en snikskytter til å plukke ut irriterende fiender som plaffer på lang avstand, samt en tung bolter til å kverne deg gjennom massen av tyranider som kaster seg over deg, men det er her Space Marine IIs fokus på co-op kommer inn i bildet. Du og dine to lagkamerater skal dekke hverandres svakheter, og selv om AI-en er ganske hjelpsom i både kampanje og co-op, er de ikke på langt nær like sterke som å ha to ekte spillere ved din side.

Spillet er slagkraftig og utrolig morsomt å spille, blant annet takket være lyddesignet som skjemmer bort ørene med dundrende bolterild, brølende brøl når et kjedesverd svinger gjennom luften, og kvalmende knas når du stikker en tyranids klo gjennom hodet på den, slik at panseret splintres over hele gulvet. Selv dunkingen av de massive støvlene dine som treffer gulvet har en tyngde som gjør opplevelsen så mye mer levende. For de som ønsker å legemliggjøre ånden til en av keiserens fineste, er det ingenting som virkelig kommer nærmere. Space Marine II handler imidlertid ikke bare om rollespill som Space Marine. Det er en historie her også, en som i hovedsak går på to parallelle linjer. I co-op-kampanjen hjelper du Titus, og i løpet av spillsekvensen vi spilte, reddet co-op-troppen faktisk den ledende gutten fra døden av tusen tyranider etter å ha drept en såret Hive Tyrant, noe som i seg selv var en veldig morsom og overraskende detaljert sjefskamp.

Space Marine II blåser bossene i det første spillet ut av vannet. I løpet av tiden vi brukte på spillet, kjempet vi mot en Chaos-trollmann og en Hive Tyrant, som begge viste seg å være svært dødelige med unike angrepsmønstre og kombinasjoner designet for å få deg inn i en mer rytmisk dødsdans enn den vanlige kjøttkvernen i den hordebaserte kampen. De er ikke altfor vanskelige sjefer, og de er heller ikke designet for å blåse bort nivå, men deres tillegg går absolutt ikke ubemerket hen, og vi kan ikke vente med å bli sittende fast i flere av disse filmatiske kampene.

Det er vanskelig å felle en tidlig dom over historien ut fra det vi har spilt så langt. Det er fortsatt mye intriger i hva som skjedde med Titus mellom det første spillet og det andre, spesielt etter noen avsløringer som ble gjort i delen vi spilte, men ettersom oppdraget for det meste var sentrert rundt å vise frem gameplay, var det ikke mye å fordype seg i. Clive Standen gjør en god jobb med å erstatte Mark Strong som Titus, og vi er interessert i å vite mer om de andre marinesoldatene i trioen, Gadriel og Chairon. Det er vanskelig å lage en engasjerende karakter ut av en Space Marine, ettersom de er designet som maktfantasier mer enn de er skapt som mennesker, men forhåpentligvis kan Saber få det til. Det føles som den viktigste brikken som mangler i dette puslespillet for å virkelig bringe Space Marine II opp fra et spill enhver Warhammer-fan bør spille og inn i rekkene av en topp actiontittel.

Det var også noen få bugs vi støtte på under gjennomspillingen, og vi snakker ikke Tyranids her. Noen fiender sto stille midt i henrettelsesanimasjoner, og et par andre visuelle feil var også å finne. Små ting som ikke forringet det som fortsatt er en av våre mest etterlengtede titler for resten av året, men bemerkelsesverdige inneslutninger for alle som vakler på kanten av forhåndsbestilling. Ellers er det bare å vente på september for resten av denne opplevelsen som får meg til å ønske at jeg også var en 3 meter høy supersoldat som lever i et univers der alt suger hele tiden.