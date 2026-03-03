Warhammer 40,000: Space Marine II kritiseres etter stemmepakke DLC

HQ

Før det ble utgitt i 2024, visste vi at Warhammer 40,000: Space Marine II ikke ville tilby nytt innhold som en del av den betalte DLC-en. Det eneste du kunne bruke ekstra penger på ville være kosmetikk, og selv om det kanskje høres bra ut på papiret, kan selv rent valgfri DLC fortsatt skape noen kontroverser.

Spillets første stemmepakke, som gir deg tre hoder og stemmelinjer for Blood Angels, Black Templars og Space Wolves Space Marine Chapters, har falt i strid med Space Marine IIs fanbase. For øyeblikket ligger DLC på bare 16% positive anmeldelser på Steam, og ifølge IGN er folk ikke fornøyd med endringene den bringer.

Når du har kjøpt stemmepakken DLC, kan du ikke endre spillets stemmer tilbake til slik de var før. Dessuten er det tilsynelatende mangel på kapittel-spesifikk dialog, og squad banter er praktisk talt ikke-eksisterende.

På den ene siden suger dette for alle som bare ville ha noen ekstra stemmer, og likevel på den andre siden er dette et rent valgfritt kjøp. Fans kan peke på det som et tilsynelatende pengegrep, men som med det meste av spill, hvis du ikke liker det, er det bare å stemme med lommeboken.