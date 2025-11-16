Warhammer 40,000: Space Marine II dreper plutselig viktig person ut av intet

HQ

Hvis du har fulgt med på Warhammer-litteraturen i det siste, vet du at den neste store narrative utvidelsen i settingen dreier seg om Demetrian Titus, hovedpersonen i Space Marine-spillene. Han er tilbake som kaptein for 2. kompani i sin nye modell, men siden den posisjonen ble holdt av kaptein Acheran i Warhammer 40,000: Space Marine II, har det vært noen bekymringer om Acherans skjebne.

Disse bekymringene var berettiget, da det i et nylig innlegg fra Games Workshop som forklarte hvordan Titus kom tilbake til stillingen som kaptein, ble det bekreftet at Acheran har møtt sin slutt i historien, sammen med Chairon, som fungerte som en av dine følgesvenner i Space Marine II.

"Acherans berømte tjeneste tok slutt i Tryggs bikubeverden - en viktig og tilsynelatende lojal festning som beskyttet Pyremoat-systemet mot Tyranid-angrep", forklarer innlegget. "Etter at et Munitorum-undersøkelsesfartøy og dets eskorte av Mordian Iron Guard forsvant med et enkelt psykisk skrik før de forsvant sporløst, ledet Acheran en angrepsstyrke for å undersøke saken, sammen med sin dekorerte løytnant, bror Chairon."

Etter å ha funnet en horde av mektige genestealere, bestemte Acheran, Chairon og de andre medlemmene av angrepsstyrken seg for å stenge kuben av fra resten av galaksen, og sperret seg inne sammen med de endeløse kultistene. Der møtte de sitt endelikt, men ikke uten å ha fjernet utallige genestealere fra Imperiet og reddet hele sektoren fra å bli overkjørt.

Vi kan trygt si at Acheran og Chairon ikke kommer med i Space Marine III. Vi får se om deres offer blir hedret på noen måte utenfor Warhammer Community-innlegget.