Warhammer 40,000: Space Marine II ser voldsomt og fantastisk ut i nye skjermbilder

Her om dagen fortalte vi at Warhammer 40,000: Space Marine II endelig har fått gullstatus (noe som betyr at det er ferdig utviklet) i god tid før premieren, noe som forhåpentligvis betyr at vi får et skikkelig polert actioneventyr den 9. september.

Og det er tydelig at Saber Interactive og utgiveren Focus Entertainment tror på spillet sitt, for nå skriver de selvsikkert på X at "You ask, I deliver" og byr på tre skjermbilder fra spillet. De viser tre distinkt forskjellige miljøer, og felles for dem alle er at de er utrolig flotte.

