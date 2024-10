Warhammer 40,000: Space Marine II tilbakefører endringer i vanskelighetsgrad, styrker bolter

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II hadde sin første snubling da den lanserte patch 4.0. Som da Helldivers II begynte å svekke populære våpen, følte folk at Saber Interactive også tok moroa ut av PvE-opplevelsen ved å gjøre våpnene mindre nyttige og fiendene sterkere.

I Patch 4.1 skisserer imidlertid spilldirektør Dmitry Grigorenko at utviklerne har lyttet til tilbakemeldingene, og at de kommer til å gjøre endringer basert på det. "Uansett tilbakemeldingene er vi takknemlige for at du føler deg så lidenskapelig opptatt av Warhammer 40,000: Space Marine 2," skriver Grigorenko.

Oppdateringen endrer gytefrekvensen og styrken til Extremis-fiender i alle vanskeligheter, og den øker også følgende Bolter-våpen :



Auto Bolt Rifle -> Skaden økte med 20%.



Bolt Rifle -> Skade økt med 10%.



Tungt boltgevær -> Skaden økes med 15 %.



Stalker Bolt Rifle -> Skaden økte med 10



Marksman Bolt Carbine -> Skaden økte med 10



Instigator Bolt Carbine -> Skaden økte med 10



Bolt Sniper Rifle -> Skaden økte med 12,5 %.



Bolt Carbine -> Skaden økte med 15%



Occulus Bolt Carbine -> Skaden økte med 15



Heavy Bolter -> Skaden økte med 5



Forhåpentligvis vil disse endringene gjøre spillet til en utfordring som er verdig en førsteklasses Space Marine, men uten at det føles kjedelig å spille. Etter Helldivers II-kontroversen er folk mye mindre villige til å akseptere at spillet deres plutselig blir vanskeligere uten noen reell grunn.