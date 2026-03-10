Warhammer 40,000: Space Marine II-utvikleren har det så travelt at de måtte takke nei til "tidenes kuleste IP" to ganger

HQ

Mange studioer drømmer om å få jobbe med store IP-er. Å kunne leke med sine favorittleker på nye måter, og potensielt bringe dem til et helt nytt publikum via et kickass videospill. Warhammer 40,000: Space Marine II gjorde nettopp det, og likevel kunne utvikleren ha jobbet med det som høres ut som en enda kulere IP.

Sabers kreative sjef, Tim Willits, snakket nylig med IGN, og avslørte at det var et spill studioet måtte takke nei til, ikke bare én, men to ganger, og det var et spill som jobbet med en stor IP Willits ikke kan snakke om. "Jeg kan ikke si det, men det er et spill som de kom til meg to ganger, og så er det mitt 'som en dag i fremtiden, vil jeg skryte av det'. Jeg kan ikke si det nå, for da får jeg problemer, men det er den kuleste IP-en noensinne, og jeg kan ikke lage spillet fordi vi har for mye på gang."

"Hvis jeg kunne fortelle deg spillet som jeg takket nei til to ganger, ville det sjokkere verden", sa Willits. Slike uttalelser får selvfølgelig folk til å spekulere. Umiddelbart tenker du nok på Star Wars, men med tanke på at KOTOR-remaken fortsatt er på trappene, teller nok ikke det. Harry Potter og Ringenes Herre dukker også opp i tankene, men det er virkelig mye potensial der ute for det Willits anser som "den kuleste IP-en noensinne".

Kanskje han en dag får lov til å skryte av det, og så kan vi stønne når vi innser hva vi har gått glipp av. Saber er utrolig opptatt akkurat nå, og støtter fortsatt Warhammer 40,000: Space Marine II, jobber med oppfølgeren, utgir Turok: Origins, jobber med den nevnte KOTOR-remaken, utgir Hellraiser-spillet, åh, og lager et John Wick-spill også. Det er en hel haug med unoterte ting de jobber med også, så vi kan se hvorfor de kanskje må takke nei til et prosjekt her og der, uansett hvilken IP det er knyttet til.