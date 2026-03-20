Warhammer 40,000: Space Marine II Utviklerne erkjenner DLC-feiltrinn, og gir refusjon

HQ

Etter at en rekke flott gratis og premiuminnhold ble brakt til spillet, traff Warhammer 40,000: Space Marine II sin første virkelige hake med Chapter Voice Pack DLC. Som vi rapporterte på utgivelsestidspunktet, var spillerne rett og slett ikke fornøyde med innholdet de betalte for, og var ikke sjenerte med å dele sine meninger.

Nå har Focus Entertainment, spillets utgiver, lagt ut en liten uttalelse på sosiale medier om DLC, og hvordan den prøver å gjøre opp for seg. "Det er åpenbart at denne DLC ikke har oppfylt forventningene dine, og vi beklager det. Å levere kvalitetsinnhold - gratis eller ikke - er en prioritet for oss, " skrev Focus.

"Dette er grunnen til at vi har bestemt oss for å tilby en refusjon til alle eiere av DLC, og å gjøre det gratis fra nå av. Vi er i ferd med å sette opp refusjonen med eiere av plattformer og vil snart komme tilbake med mer informasjon."

Chapter Voice Pack koster fortsatt £4.49 i Steam Store i skrivende stund, men det høres ut til at den kommer til å bli gjort gratis veldig snart. Hvis du har kjøpt den tidligere, kan du holde et øye med innboksen din, da du kan få noen endringer på vei.