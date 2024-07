Warhammer 40,000: Space Marine II vil ikke lenger få en offentlig online betaversjon

HQ

Etter hvert som vi får se mer og mer av Warhammer 40,000: Space Marine II, blir det stadig tydeligere at spillet er i ferd med å bli et spill du ikke bør gå glipp av. Actionoppfølgeren kommer til PC og konsoller den 9. september, og mange fans gjorde seg klare til å få en tidlig smakebit av blodbadet i sommer som en del av en offentlig nettbeta, men det blir ikke lenger noe av.

Utvikleren Saber Interactive har publisert et Steam-blogginnlegg der de kunngjør at betaversjonen er skrinlagt, slik at teamet kan fokusere på lanseringen og ytterligere optimaliseringer som er nødvendige for den store dagen.

"Space Marine 2 er nesten klart. Vi fokuserer nå fullt og helt på optimalisering, finpussing og å fikse gjenværende problemer før lanseringen den 9. september. Dette betyr at vi ikke kommer til å kjøre en offentlig nettbeta, da det vil ta tid fra utviklingsteamene som forbereder seg på den fullstendige lanseringen, og vår prioritet er å sikre en best mulig opplevelse ved lansering."

Med den avlyste betaen i tankene, har Saber sagt at alle som registrerte seg for den, vil bli belønnet med et Porphyr Shield Bolt Pistol -skinn som skal brukes når spillet til slutt lanseres.