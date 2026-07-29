Warhammer 40,000: Space Marine II viser frem «Confrontation Update» i en actionfylt trailer

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Nå som det snart er to år siden vi først tok på oss keramittpanseret og begynte å kalle alle for våre kampbrødre, viser Saber Interactive og Focus Entertainment ingen tegn til å bremse opp med oppdateringene til « Warhammer 40,000: Space Marine II. Den 14. oppdateringen for spillet, «Confrontation Update», avslutter år 2 med nye PvP-arenaer, kosmetiske gjenstander og mer.

«Eternal War»-modusen, der du og troppen din kjemper mot fiendtlige Space Marines (enten de er lojalister eller kjettere), har to nye kart: «Sanctum» tar oss med til et tempel som står i fare for å bli ødelagt, mens «Facility on Demerium» viser oss den industrielle siden av Imperiet. PvE blir imidlertid ikke utelatt i denne oppdateringen, da «Scarab Occult Terminator Sorcerer» blir lagt til som en formidabel ny Terminus-fiende.

Som alltid med en oppdatering til « Warhammer 40,000: Space Marine II, kan vi forvente at det kommer noen kosmetiske gjenstander som en del av «Confrontation Update». Salamanders får enda en Champion-pakke, denne gangen med fokus på Heavy-klassen, som bruker glødende våpen som fordamper fiender rett foran øynene dine. Raptors får også fem unike rustningsdeler i sin kosmetikkpakke, slik at du kan få et mer skjult utseende.