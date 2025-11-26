Warhammer 40,000: Space Marine IIs Reclamation-oppdatering er her, og bringer en ny operasjon, våpen, rustninger og mer

HQ

Saber Interactive Space Marine II har vært veldig proaktive når det gjelder å utvide og støtte Warhammer 40,000: Space Marine II, så mye at det i tiden siden spillet ble lansert har mottatt massevis av oppdateringer og oppdateringer. Den neste har nå kommet i spillet, da Reclamation -oppdateringen er her, og den bringer med seg alt mulig nytt innhold.

For det første kan du forvente at en ny Operation kjent som Reclamation dukker opp, med dette er et oppdrag som krever at spillerne går ombord på Wrath of Espandor og møter Tyranid Prime. Men dette er langt fra alt, da det også gir seks nye heltevåpenvarianter å tjene, åtte nye rustningsstykker å snappe, nye Battlefield Conditions å overvinne i Stratgems, fullstendig modulær tilpasning for Chaos Champions, pluss to nye Season Pass II DLC pakker, i Blood Angels Champion Pack og Salamanders Cosmetic Pack.

Sjekk ut hva som nå er tilgjengelig i spillet i den nyeste traileren nedenfor.