Warhammer 40,000: Space Marine IIs Techmarine har endelig landet

Den første nye klassen for Warhammer 40,000: Space Marine II er tilgjengelig for spilling. I spillets siste oppdatering debuterte Techmarine for alle spillere, komplett med sitt nye og eksklusive våpen, Omnissian Axe.

Vi får se at øksen brukes godt i traileren nedenfor, som inneholder det nye oppdraget som er inkludert i Techmarine Update. Det heter Disruption, og hvis du har savnet å se en Dreadnought gå opp mot en Heldrake, kan du nå se disse to massive maskinene kjempe mot hverandre igjen, og hjelpe den vandrende stridsvognen i oppdraget med å rense galaksen for kjettersk skitt.

For sesongkortholdere er det også noen nye betalte DLC-er, inkludert Raven Guard Champion Pack for Assault-klassen, og Carcharadon-tilpasningsalternativer for å gi din Space Marine litt mer av et oseanisk preg. Sjekk det hele nedenfor, eller i spillet ettersom Techmarine Update er ute nå.