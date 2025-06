Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition

I tillegg til bordminiatyrene har Warhammer 40,000 gitt opphav til en god del videospill av varierende kvalitet. Mens de fleste generelt er middelmådige, viste fjorårets Space Marine II seg å være en av årets beste overraskelser.

Derfor er det definitivt positivt at seriens første del fra 2011 får en remaster og en liten ansiktsløftning. For snart 15 år siden ga vi det første spillet en anstendig poengsum, men hvordan står denne gamle tittelen seg når den oppdateres til i dag?

Én ting er sikkert: Space Marine er et solid skytespill der boltpistolen synger og romorker nedkjempes i et jevnt og trutt tempo. Dybden oppveies av blod, slik det er typisk i det dystre W40K-universet. "WAAAGH!" skrek orken da den fikk en kule i hodet.

Det er verdt å merke seg at dette er en remaster, ikke en nyinnspilling, så de som allerede er kjent med 2011-utgivelsen, vil ikke finne mye nytt. Nykommere vil imidlertid få grafiske og brukervennlige oppdateringer, sammen med alle tidligere utgitte DLC.

Handlingen starter med at orker angriper smieverdenen Graia, som er hjemsted for enorme Titan Invictus krigsmaskiner. Etter hvert som situasjonen forverrer seg, blir Ultramarines satt inn for å håndtere problemet, ledet av den spillerstyrte Captain Demetrian Titus. Orkenes uvanlig organiserte oppførsel vekker umiddelbart mistanke, og snart kommer andre fiender enn de grønnhudede udyrene inn på scenen.

Hovedhistorien raser av gårde som et pansertog - og selvfølgelig får du til og med sitte på. På Ultramarines har du tilgang til et nærkampvåpen, fire distansevåpen og granater. Nytt utstyr plukkes opp i et jevnt tempo, men du kan ikke bære alt på en gang. Spillerne må velge hvilke våpen som passer deres spillestil.

Av og til krydres tempoet med en hopppakke som bare kan brukes i visse seksjoner. Det er ganske enkelt å hoppe og knuse fiender med et stupangrep.

Titus Alle som er i kamp har et skjold og en helsestang. Skjoldet regenereres automatisk etter en kort pause, men skader som bryter gjennom krever en mer direkte løsning. Det finnes ingen helsepakker, men i stedet heles du ved å utføre henrettelsesangrep på lamslåtte fiender.

Det krever litt planlegging å utføre disse avsluttende angrepene. Mindre fiender er enkle å lamme, men når du aktiverer henrettelsen, utløses en prangende animasjon som varer i flere sekunder. Dette er kult, men gjør deg utsatt for fiendens angrep. Henrettelser brukes derfor best på isolerte eller adskilte fiender.

For Soulsborne -veteraner kan kampene føles stive: Det finnes ingen blokkeringsknapp, og til og med unnvikelsesrullen er ganske treg. Dette gjør det lett å bli overveldet av fiendesvermer, noe som ofte resulterer i raske dødsfall selv på normal vanskelighetsgrad.

Faktisk døde jeg nesten alltid fordi jeg var for selvsikker i nærkamp. Etter flere forsøk ga jeg opp kraftøksen og fokuserte på avstandskamper. Ammunisjon er det generelt rikelig av, så lenge du ikke fokuserer på å bruke granatkasteren eller andre tunge våpen.

En annen justering midtveis i spillet var å droppe kontrolleren og gå over til å sikte med musen. I nærkamptunge spill er en kontroller ofte det beste valget, men til tross for sikteassistanse gjorde det spillet merkbart enklere å bruke musen. Jeg mistenker at utviklerne ikke hadde tenkt dette, men standard boltpistol er overraskende effektiv når du kan skyte hodeskudd bakfra.

Skyting er gøy, men den klønete nærkampen ødelegger for maktfantasien som er sentral i spill som dette. Kjedesverdet ser imponerende ut, men føles ikke særlig kraftfullt når orker i hopetall knuser rustningen din. Du blir for lett overveldet, noe som gjør nærkampvåpen mindre levedyktige. I tillegg må fiendene som sitter høyt oppe, alltid plukkes ned med avstandsild uansett.

Grafikken har blitt finjustert, men markedsføringen har tydeligvis blitt balansert med løfter. Ja, 4K-oppløsning er tilgjengelig, og karakteranimasjonene har utvilsomt blitt forbedret, men verden føles fortsatt datert. Dette var imponerende i 2011, men i dag føles det visuelle nesten retro.

På den annen side har brukervennligheten blitt forbedret: HUD har blitt fullstendig omgjort, og kontrollene føltes solide både på en kontroller og et tastatur. Likevel avslører små detaljer spillets alder: Du kan for eksempel ikke endre kontrollene eller grafikkinnstillingene midt i spillet - du må gå tilbake til hovedmenyen. Våpenbytte på en kontroller føltes også merkelig klumpete.

Historien er typisk Warhammer: Det er ingen dypere grunn til konflikten, men til tross for Ultramarines' stoiske og macho holdning, møter du store følelser, oppofrelse og svik i hver eneste sving. Det er ikke snakk om høy litteratur her - mer som standard W40K-pulp.

Selv om kampene føles nesten fysisk håndgripelige, begynner kampanjen etter hvert å føles repetitiv til tross for sin relativt korte lengde. AI-lagkameratene som følger med, er stort sett ubrukelige, selv om de i det minste ikke aktivt kommer i veien.

Den største investeringen i Master Crafted Edition ligger i flerspilleroppdateringene. I tillegg til alle de inkluderte flerspiller-DLC-ene, støtter spillet nå krysspilling mellom plattformer. Det er et flott tillegg! På grunn av mangel på venner ble flerspiller ikke testet i denne anmeldelsen.

Warhammer 40,000 fortsetter å utvikle og forbedre seg selv. Selv i dag er mange av 90-tallets taktiske skytespill solide spillopplevelser. Dessverre har ikke actionspillene eldet like elegant. Selv med remasteren er Space Marine fortsatt umiskjennelig et sistegenerasjonsspill etter 14 år.

Det er en relikvie som er verdt å sjekke ut, men for dem som nettopp har spilt oppfølgeren, kan det være litt av et sjokk. Spillet fungerer, men dagens spillere har bedre alternativer.