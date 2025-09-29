Warhammer 40,000: Space Marine VR er den eneste gangen jeg ikke har blitt bilsyk i VR

HQ

Nylig reiste jeg til noe som så ut som en beskjeden lagerbygning i Trafford Park i Manchester. Rett utenfor byen ligger den lokale Zero Latency-opplevelsen, der du kan bekjempe zombiehorder, gå inn i galskapen og bli en Space Marine.

Som kontorets Warhammer-nerd valgte jeg selvfølgelig det siste alternativet, og med en pistol under armen og et headset over hodet gikk jeg inn på arenaen og ble plutselig kastet inn i Avarax, den enorme byen som fans av Warhammer 40 000: Space Marine II vil være kjent med.

Noe jeg vil ta opp med en gang, er at jeg vanligvis sliter med VR på grunn av reisesyke. "Dere kan ikke gjøre noe som helst", jeg vet det, jeg vet det. Det kan være ganske anstrengende å låse seg fast for å gjøre anstrengende VR-spill, så det var noen bekymringer da jeg innså hvor mye plass det var å bevege seg rundt her, men gjennom min 30-minutters opplevelse med Defenders of Avarax, forble jeg uten et snev av sykdom. Det var sannsynligvis fordi jeg var så fokusert på å holde horder av insekter unna ryggen min.

Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax er ikke på langt nær like skarpt som Warhammer 40,000: Space Marine II når det kommer til det visuelle. Det tillater heller ikke på langt nær så mange tyranider på skjermen samtidig. Men innlevelsen som VR-opplevelsen gir, øker følelsen av fare, og det er nok insekter som kvitrer mot deg til enhver tid til å holde spenningen høy og handlingen fartsfylt. Det er ingen nærkamp, ingen henrettelser. Du har bare din trofaste bolter med granatfeste og et og annet tungt våpen du kan få tak i fra ammunisjonskapslene i de små kartene. På den ene siden er dette gameplayet ganske enkelt, men på den andre siden er det et erfarent spill som er designet for at hvem som helst bare kan plukke det opp og spille. Du trenger ikke å bruke timevis på å lære deg kontrollene, og jeg synes følelsen av å skyte var givende nok uten noen ekstra prangende effekter. Gore farer fortsatt over skjermen når du dreper en Tyranid, og du får virkelig følelsen av å være en vandrende stridsvogn som Space Marine, selv om du kan bli revet i filler om du skulle bli omringet.

Warhammer 40 000-universet føles godt representert her, spesielt når det gjelder følelsen av våpnene. Lignende effekter som i Warhammer 40,000: Space Marine II har blitt overført, og spesielt de tunge våpnene synger når de river gjennom horder av fiender som kommer din vei. Melta-riflen var en personlig favoritt, da den overøser skjermen og fiendene dine i et lysglimt av lilla og oransje lys. Det er imponerende at hodetelefonene klarte å holde tritt med så mange effekter og fiender på skjermen samtidig. Jeg er ingen ekspert på plattformen, men HTC-hodesettet jeg hadde på meg slet aldri med spillet, selv ikke i mer intense sekvenser som Hive Tyrant-kampen på slutten.

Kontrollene var enkle og responsive. Det var første gang jeg brukte en VR-kontroller, og jeg ble overrasket over å se at selv med en massiv plastpistol festet til kontrolleren, var det ingen problemer med tilbakemeldingene på skudd, omladninger og granater. Du lever deg inn i handlingen når du ikke merker en liten pause før du kan lade om, og du kan fokusere på rekkene av tenner som prøver å klemme seg fast i hodet ditt. Å kunne løpe rundt i et stort rom bidro også til å få deg til å føle at du var midt i handlingen. Jeg vil imidlertid si at det bare var meg og en annen spiller i opplevelsen, noe som betyr at vi lett kunne manøvrere rundt hverandre. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det var for folk i en 8-manns tropp.

Med en poengsum som fyren som kjørte spillet forsikret meg om var ganske imponerende for en første gang (50,000+, men hvem teller?) Jeg sørget for at jeg gjorde keiseren stolt av min tid med Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax. Det blir ingen poengsum på dette stykket, da det er vanskelig å sette et tall på en 30-minutters opplevelse, men min mening om VR har endret seg takket være det. Kanskje jeg bare trenger å finne de riktige spillene for å virkelig gi meg den samme opplevelsen. Synd at jeg ga VR-hodesettet mitt videre til det spanske kontoret.