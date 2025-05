Warhammer 40,000: Speed Freeks forlater tidlig tilgang neste uke

HQ

Utvikleren Caged Element har kunngjort at tiden er inne for å forlate Early Access for sin Warhammer kartracer, Warhammer 40,000: Speed Freeks. Flerspillertittelen, som har overgått 250 000 spillere i løpet av Early Access-perioden, vil motta sin 1.0-oppdatering og lanseres som et "komplett" spill så snart som neste uke, 22. mai.

1.0-versjonen vil inneholde et vell av endringer, med den største er fullstendig fjerning av alle mikrotransaksjoner i spillet. EA-spillere som har samlet mye Teef gjennom årene, vil fortsatt kunne bruke valutaen de neste 12 månedene, men nye spillere vil ikke være nødt til å samle valutaen for å låse opp nye gjenstander i spillet.

Ellers har det også blitt bekreftet at alle EA-spillere vil få hele 1.0-versjonen av spillet helt gratis, med Caged Element og nå tilbakevendende utgiver Wired Productions (ettersom Plaion går bort fra å publisere spillet) som beskriver dette valget som en "takk til sin dedikerte spillerbase".

Med mikrotransaksjoner som blir fjernet, blir vi også informert om at støtte etter lanseringen vil komme i form av nye DLC-pakker som tilbyr innhold i et mer "tradisjonelt format".

Når det lanseres 22. mai, må alle som ønsker å få tak i en kopi av Warhammer 40,000: Speed Freeks, punge ut £ 12,79 / $ 15,99 / € 15,99.