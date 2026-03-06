Warhammer 40,000: Speed Freeks kommer til PlayStation og Xbox

HQ

I fjor fikk PC-spillerne et noe uvanlig Warhammer 40,000-spill som best kan beskrives som en blanding av Twisted Metal og Mario Kart 8 Deluxe. Det er et ork-fylt spill med kjøretøykamp og intense racingelementer, komplett med raketter, ramming, eksplosjoner og spesialevner.

Allerede ved premieren håpet mange at det også ville bli utgitt til PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og det er tydeligvis utvikleren Caged Element og utgiveren Wired Productions enige i, for de har nå kunngjort nettopp en slik utgave. Og ikke bare det, men cross-play er også inkludert i miksen, noe som alltid er bra for et levende samfunn. I tillegg forventes Xbox Play Anywhere også, så både PC- og Xbox-versjonen er inkludert ved kjøp.

Sjekk ut den mildt sagt imponerende kunngjøringstraileren nedenfor. Vi vet ennå ikke når Warhammer 40,000: Speed Freeks vil bli utgitt på konsoller, men det vil i det minste være i år.