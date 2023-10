Warhammer 40,000: Warpforge begynner med tidlig tilgang på torsdag

HQ

Det spanske studioet Everguild har kunngjort at deres samlekortspill i Warhammer 40k-universet, Warhammer 40,000: Warpforge, kommer torsdag 19. oktober som early access på Steam, og at det 2. november også blir tilgjengelig for Android og iOS-enheter (bekrefter disse versjonene).

Warhammer 40,000: Warpforge vil inneholde seks lanseringsfraksjoner basert på brettspillets hærer, og flere hærer kommer til etter hvert, noe som gir spillerne stadig flere muligheter å utforske. Disse fraksjonene vil støte sammen i utrolige scenarier som endrer seg under ulike miljøforhold, sammen med et innovativt progresjonssystem som gjør det mulig for spillerne å samle og spille sine favorittfraksjoner fra starten av.

Andres Tallos, administrerende direktør i Everguild, sier: "Vi er glade for å kunngjøre lanseringsdatoen for Warhammer 40,000: Warpforge. Warhammer 40,000: Warpforge. Vi har kombinert vår lidenskap for kortspill og Warhammer-universet i hver eneste detalj i spillet. Vi har ambisiøse planer for spillet i fremtiden, og vi håper at spillerne vil bli med i fellesskapet helt fra starten av og skape en fantastisk historie sammen med oss i årene som kommer."