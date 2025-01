Warhammer 40,000: Wrath & Glory Rollespill

HQ

Warhammer 40 000-universet er en vidstrakt vev av gotisk skrekk, brutal krigføring og et snev av mørk humor. I årenes løp har historien inspirert utallige romaner, videospill og bordspill. Rollespillet Wrath & Glory gir spillerne muligheten til å leve seg direkte inn i denne rike og dystopiske settingen, og spille alt fra en keiserlig gardist som prøver å overleve mot umulige odds, til en kaoskultist som legger planer i skyggene. Med kjerneregelboken og to utvidelser - Forsaken System Player's Guide og Threat Assessment: Daemons & Heretics - er det mye å sette seg inn i. Men fanger det essensen av den dystre fremtiden? La oss finne ut av det.

Kjerneregelboken

Wrath & Glory posisjonerer seg som et rollespill for fans som ønsker å oppleve Warhammer 40 000-universet i en mer intim skala. Det kombinerer narrativ historiefortelling med knasende mekanikk, noe som gjør det tiltalende for både historieentusiaster og tallknusere. Boken åpner for fleksible spillstiler, enten du vil rollespille småskala trefninger i en bikube eller fordype deg i større konspirasjoner som involverer inkvisitorer, xenos og daemoner.

Terningesystemet er enkelt, men effektivt, og bruker terninger med seks sider (d6), der terningkast på 4+ teller som suksess. Spesielt bemerkelsesverdig er mekanikken for Wrath, Glory og Ruin. Disse ressursene gir rom for narrative vendinger og heroiske bragder - eller katastrofale nederlag. Spillerne kan bruke Wrath til å kaste terninger på nytt, mens Glory er en delt ressurs som muliggjør teambaserte heltedåder. Ruin er derimot spillførerens ressurs for å få ting til å gå spektakulært galt for spillerne, slik at spenningen holdes i live. Det føles tematisk passende for Warhammer-universet, der grensen mellom suksess og katastrofal fiasko er syltynn. Det er enkelt nok til at nykommere kan forstå det, men lagdelt nok til å gi dybde til veteranene.

Kjerneboken briljerer med sitt utvalg av karakterskapingsalternativer. Du kan bygge en Eldar Ranger, en teknologibesatt Mechanicus-prest eller til og med en simpel Adepta Sororitas-nybegynner. Hver arketype føles distinkt og tro mot kildematerialet, men det store antallet alternativer kan være overveldende for nykommere som ikke er kjent med historien. Ulempen er at selv om systemet støtter et bredt spekter av spillestiler, kan balanseringen mellom arketypene være skjev. For eksempel er en Space Marine betydelig kraftigere enn en hive ganger, noe som kan gjøre gruppedynamikken vanskelig. Denne ubalansen oppveies imidlertid av rollespillmulighetene slike ulike grupper skaper.

Spillerhåndbok for det forgjettede systemet

Forsaken System Player's Guide dykker dypere ned i et spesifikt hjørne av Imperiet, og tilbyr nye karakteralternativer, historie og utvidede mekanikker. Den er et flott tillegg for grupper som ønsker en mer detaljert sandkasse å spille i, særlig de som er interessert i intrigene til skurkaktige handelsmenn, hivebander og planetarisk politikk.

Denne boken introduserer nye arketyper, inkludert mer nyanserte roller som avskum i bikubeverdenen eller adelsfødte dilettanter. Den gir også mer inngående regler for spesifikke fraksjoner, som Adeptus Mechanicus, noe som gjør det enklere å rollespille deres unike særegenheter. Guiden legger også til nye bakgrunner og hjemverdener, noe som gir mulighet for rikere bakgrunnshistorier. Det titulære Forsaken System er en utmerket setting for kampanjer. Det er en sektor full av intriger, xenos-angrep og imperial forsømmelse - et perfekt mikrokosmos av det større 40k-universet. Boken utdyper denne sektoren med detaljerte planetariske beskrivelser, bemerkelsesverdige NPC-er og overordnede plottråder. Den er en gullgruve for spilledere som ønsker å lage en kampanje med mange politiske og moralske gråsoner.

Mens grunnboken gir et bredt rammeverk for Warhammer-universet, fokuserer Forsaken System Player's Guide på en spesifikk setting, noe som gjør den til et uvurderlig verktøy for å skape en fokusert og oppslukende kampanje. Den er imidlertid ikke uunnværlig for alle grupper - de som foretrekker sandkassespill på tvers av ulike settinger, kan oppleve det smale fokuset som begrensende.

Trusselvurdering: Daemons & Heretics

Hvis Forsaken System handler om å gi heltene mer kjøtt og blod, gjør Threat Assessment: Daemons & Heretics gjør det samme for skurkene. Denne utvidelsen gir et vell av informasjon om noen av Imperiets farligste fiender, fra kaoskulter til daemoniske entiteter.

Boken inneholder detaljerte statistikkblokker og historie for en rekke antagonister. Enten du står overfor en liten gruppe kultister eller en Greater Daemon of Tzeentch, føles møtene passende farlige og smakfulle. Boken inneholder også tips om hvordan du kan rollespille disse skurkene på en effektiv måte, slik at de blir mer enn bare kamputfordringer.

Det som får denne utvidelsen til å skinne, er dens fokus på fortellingen. Den gir spillederne verktøy for å lage kampanjer sentrert rundt kaos og kjetteri, komplett med kroker, komplikasjoner og langsiktige konsekvenser. Boken legger vekt på den moralske fordervelsen og de psykologiske konsekvensene av å ha med kaos å gjøre, noe som er avgjørende for å fange den dystre atmosfæren. Innholdet her er utmerket, men det er veldig nisjepreget. Hvis gruppen din ikke planlegger å samhandle tungt med Chaos eller daemons, vil denne boken se begrenset bruk. I tillegg, selv om det gir noen nye mekanikker, er de ikke så banebrytende som de i Forsaken System.

Det gode, det onde og det dystre

Det er liten tvil om at Wrath & Glory og utvidelsene er en skattkiste for Warhammer 40k-fans. Kjerneboken legger et solid grunnlag med sin engasjerende mekanikk og rike historie, mens Forsaken System og Daemons & Heretics gir deg verktøyene du trenger for å ta kampanjene dine til neste nivå. Det er imidlertid ikke et perfekt system - nye spillere kan slite med historien, og utvidelsene er tilpasset spesifikke spillestiler.

Hvis du er en Warhammer-entusiast som leter etter et system som fanger det dystre universet i all sin grufulle prakt, er dette et utmerket valg. For nykommere kan det kreve litt ekstra innsats, men gevinsten er vel verdt det.

Styrkene her er klare, og mange. Fra den oppslukende historien, som drypper av den gotiske skrekken og dysterheten som definerer Warhammer 40.000, til fleksibiliteten i systemet. Som støtter et bredt spekter av spillestiler og fortellinger. Fra småskala trefninger til episke, vidstrakte konspirasjoner. Det er selvfølgelig et par andre ting å ta hensyn til også. For eksempel en bratt læringskurve når det kommer til den historietunge siden av det hele. Noe som kan være skremmende for nykommere. Det er også verdt å påpeke at det er noen ubalanser blant arketypene, men det er egentlig bare et mindre grep.

Som helhet er innsatsen her intet annet enn førsteklasses og noe enhver fan av serien bør vurdere. Og husk: I den dystre, mørke fremtiden finnes det bare krig - og noen virkelig episke rollespillkampanjer.