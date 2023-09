Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin er et godt utgangspunkt for nykommere.

HQ

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin kommer ikke til å være umulig å forstå for nye spillere, noe vi oppdaget da vi snakket med hoveddesigner Sandy Sammarco på Gamescom.

Vi snakket blant annet om de mange fraksjonene i spillet, kampanjen og hvor mange POV-er den vil inneholde, før vi kom inn på temaet nykommere. Warhammer Age of Sigmar er allerede en utrolig populær fantasy-setting, men RTS-fans som er på utkikk etter en ny hit, vil kanskje føle seg avskrekket av det faktum at de ikke vet noe om universet.

Sammarco ser imidlertid på dette spillet som en god mulighet både for innbitte fans til å få en ny historie og for nye fans til å sette seg inn i Age of Sigmar-settingen.

"Age of Sigmar er et genialt konsept fordi det er fullt av fantastiske skapninger og monstre og åtte dødelige riker som utelukkende består av magi", sier han. "Men når alt kommer til alt, har det også noen veldig klare begreper om godt og ondt, om overlevering og kaos."

"Så du trenger ikke å kjenne til all den inngående historien for å vite at Stormcast er de gode, ikke sant? De prøver å gjøre ting, og de blir alltid angrepet av folk som de skumle Kruleboyz. De er definitivt skurkene. Og historien vi forteller i enspillerkampanjen, ja, vi har gjort vår due diligence. Gav Thorpe, en fantastisk fyr, stor honnør til Gav. Det var fantastisk å jobbe med ham, og han har gitt det en autentisk Warhammer-stil. Men du trenger ikke å vite alle detaljene. Det er forhåpentligvis en veldig tydelig historie om det gode mot det onde, helter og skurker, og hvordan deres natur får dem til å handle på de måtene de gjør for å oppnå de målene de ønsker å oppnå."



Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin lanseres 17. november til Xbox Series X/S, PS5 og PC. Se hele intervjuet nedenfor, og forhåndsvisningen vår her.