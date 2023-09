Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin gir oss ny innsikt i trailer med oversikt over spillet

HQ

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin har nettopp vist frem sin Game Overview-trailer. Hvis du lurer på om dette kommende sanntidsstrategispillet er noe for deg, har Frontier lagt ut alt du trenger å vite, fra historiekampanjen til den generelle mekanikken.

Som nevnt er Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin et RTS, der du tar kontroll over en av fire fraksjoner. Så langt har de stoiske Stormcast Eternals, de lure Kruleboyz og de skremmende Nighthaunts blitt avslørt, og det gjenstår én til.

Du kan spille som hvilken som helst av disse fraksjonene i flerspillerspill og Conquests, men skulle du ønske å ta del i en Warhammer-historie, tar du ansvaret for Sigrun, kommandanten for Stormcast Eternals, mens hun prøver å skape fred i det ville Realm of Beasts.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin lanseres 17. november til PS5, Xbox Series X og PC.