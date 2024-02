Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin legger til to nye helter neste måned

HQ

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin får to nye helter neste måned. Som avslørt i en nylig Frontier Unlocked-livestream, viste studioet frem Kurdoss Valentian og Gaunt Summoner for Nighthaunt- og Tzeentch-fraksjonene.

Kurdoss Valentian kaster seg ut i nærkamp, mens Gaunt Summoner liker å sprenge fiendene dine med Tzeentch-ild på lang avstand. Begge disse DLC-ene er tilgjengelige for £6,99/€8,99 eller enkeltvis for £3,99/€4,99. De lanseres 20. mars.

Hvis du ennå ikke har gitt Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin en sjanse, kan du ta en titt på anmeldelsen vår for å se hva du går til her.