Warhammer avdekker en ny Ultramarine Combat Patrol for å fylle opp Space Marine-hærene dine

De siste ukene har vi sett Warhammer vise mye kjærlighet til de blå plakatguttene Ultramarines. Marneus Calgar, kapittelmesteren, fikk en helt ny modell, så vel som hans elitevakt Victrix Guard og Cato Sicarius ble også med på festen.

For å legge til en massiv masse til hæren din, kan du også ta tak i Crux Terminatus Battleforce, som legger til en stor mengde Terminator-enheter. Nå er det også en ny Combat Patrol for Ultramarines, som gir deg litt lettere infanteri å legge til i listen din.

Den nye Combat Patrol inkluderer en Librarian, fem intercessors, fem reivers, tre aggressors og tre bladeguard-veteraner. Det er en ganske allsidig styrke, og selv om mange Space Marine-spillere sannsynligvis allerede vil ha noen av disse enhetene, er det aldri for mye skade i å doble opp.

Selv om du teknisk sett kan kjøre disse enhetene som alle slags Space Marine, hvis du vil sikre at folk vet at de er Ultramarines, er det også en ny boks med oppgraderinger og overføringer å strømme gjennom også.

