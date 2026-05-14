Warhammer avduker forhåndsmalt terreng, utgitt med 11. utgave

Warhammer lanserer offisielt sin egen ferdigmalte terrenglinje. Det er supergøy å male figurene dine i de fargene du liker for å gjøre deg klar for bordplaten, men når du har hæren din klar, trenger du fortsatt dekning for å sette dem bak og en ruinby å bygge. Dette kan være en litt mindre engasjerende oppgave, og derfor går Games Workshop inn for å tilby ferdigmalte terrenmalternativer.

Etter en lekkasje som gjør rundene på nettet, viste Warhammer YouTube-kanalen en kort video som viser frem det forhåndsmalte terrenget, og det ser ut av en veldig god standard. Vi tviler på at hver eneste steinsprut har fått en håndmalt touch, men det ser mer enn bra nok ut til å bli slått rett ned midt på bordet ditt. Flere detaljer kommer snart, men vi kan tenke oss at disse settene vil koste litt mer enn det gjennomsnittlige terrenget.

Når du ser forhåndsmalt terreng, kan du kanskje tenke på hvilke andre deler av Warhammer som kan komme forhåndsmalt. Vi tviler imidlertid på at vi vil se forhåndsmalte modeller i en boks med det første, da det kan ødelegge Games Workshops malingssalg. I tillegg så ivrige seere av videoen noen potensielle nye orksyklister som ble vist frem sammen med det spesielle Armageddon-terrenget, så det er mulig at vi snart vil gå fra å stirre på nymalte vegger til noen spennende nye miniatyrer også.

