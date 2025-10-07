Warhammer avslører 11 massive nye rabatterte Battleforce-esker

HQ

Hvis du håper å få litt plastsprekk denne julen og vil gå litt større enn en Combat Patrol, kan du be nissen om et nytt Battleforce-boksesett. Disse boksene er ofte noen av de beste rabattene du kan få når du ser på Warhammer, og selv om de er dyrere enn en Combat Patrol, kommer de med større enheter.

Det er syv Warhammer 40,000 Battleforce-bokser og fire Battleforces for Age of Sigmar. Games Workshop viser en klar, men forståelig forståelse for sin sci-fi-innstilling, da det alltid har vært og sannsynligvis alltid vil være den mest populære av innstillingene. I Warhammer 40,000-boksene får følgende hærer noen ekstra tropper :



Tyranids - Crusher Stampede



Emperor's Children - Blissbound Warband



Death Korps of Krieg - Krieg Siege Platoon



Space Marines - Iron Halo Strike Force



Chaos Space Marines - Hellforged Warband



Tau Empire - Farsight Cadre



Votanns ligaer - Cthonian Prospect



De fleste av disse boksene kommer med en blanding av mindre, men effektive enheter og noen store midtpunktmodeller. Tyranid-styrken er sannsynligvis den viktigste avvikeren, der den bare kommer med massive bugs for å sikkerhetskopiere Termagaunts som fyller ut en slaglinje.

Dette er en annonse:

Når det gjelder Age of Sigmar, er Battleforce-boksene som følger:



Skaven - Skryre Warpswarm



Soulblight Gravelords - Lances of the Crimson Keep



Gloomspite Gitz - Dankhold Rampage



Sylvaneth - Utstøtt Spitegrove



Alle disse boksene, uansett hvilket bordspill du elsker, kommer til å være til stor hjelp for å fylle ut en hærliste. Mitt eneste personlige ønske var å se en Aeldari-boks som inneholder noen av deres nydelige remakes fra i fjor, men ellers virker disse som solide tilbud og vil være ute i tide til jul.

Dette er en annonse: