Warhammer avslører Chaos-kuler, Space Wolf-skjerf og mega hettegensere i julemerchandise

Nå som Halloween er overstått, står julen for døren. Mariah Carey har blitt sluppet løs som en demon fra Warp, og derfor har Warhammer gitt oss noen festlige nye gjenstander til å dekorere hjemmene våre og varme kroppene våre med.

I søndagens forhåndsvisninger på Warhammers fellesskapsside ser vi et bredt utvalg av gjenstander. Det er en haug med Chaos-kuler til å henge på treet, pluss en Twin-tailed-komet til å sette på toppen. Julestrømper med flere fraksjoner kan gi et hint om hva som er inni på julemorgenen, og når du er ferdig med å fylle magen på dagen, kan du skylle ned måltidet med en drink i et Red Gobbo-krus.

På bekledningssiden tilbys Space Wolf-sokker, skjerf og luer, i tillegg til skjerf og luer fra Adepta Sororitas. Squig mega-hettegenseren er tilbake for å holde deg varm, og har nå fått selskap av en nurgling mega-hettegenser også.

Alle disse gavene vil være tilgjengelige for bestilling i tide til jul, og med tanke på hvor raskt det nærmer seg, forestiller vi oss at de snart vil være oppe i Warhammer-butikken en gang snart.

