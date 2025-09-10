Warhammer avslører ny Drukhari Codex sammen med nye modeller

HQ

Ryktene var sanne, da Warhammer har avslørt en ny leder for Drukhari for å gå sammen med deres nye Codex, som offisielt er på vei. Etter mange år med nesten ingen kjærlighet gitt til de tidligere Dark Eldar, ser det ut til at Games Workshop endelig ser ut til å snu skipet for å gi de torturelskende freakene sin rett.

Noen fans er imidlertid litt skuffet over de nye tilbudene. Archon of the Poisoned Tongue er midtpunktet i det nye Drukhari-utstillingsvinduet, da Lady Malys ser ut som en flott modell for å lede dine onde romelver til deres neste raid. Du får også en ny Archon-miniatyr, som igjen kan fungere som en leder for Kabal med flere wargear-alternativer og stiler.

Noen fans håpet imidlertid på litt mer av en fraksjonsoppdatering, i likhet med Aeldari-oppdateringen fra i fjor. Mye av Drukhari-hæren viser sin alder nå, og mye av styrkene deres er ikke tilgjengelig for kjøp i Games Workshop nettbutikk. Forhåpentligvis vil vi se flere modeller som kommer vår vei før Codex er ute, eller fans må håpe på et stort fraksjonsfokus på dem i den kommende 11. utgaven.

