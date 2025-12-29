Warhammer avslører ny Huron Blackheart-miniatyr klar til å plyndre galaksen

HQ

Det kan ha vært litt ensomt for Abaddon, tror du ikke? Å være den eneste ordentlige krigsherren i en Chaos Undivided-fraksjon med en nydelig ny miniatyr. Slik jeg kjenner Abaddon, likte han nok all oppmerksomheten, men nå har han fått konkurranse, ettersom fanfavoritten Chaos lord Huron Blackheart er tilbake.

Warhammer-fans vet at det alltid er planlagt en stor avsløring til juledag på Warhammer Community-nettstedet, og i år brakte oss tilbake Master of the Red Corsairs. Huron var - som så å si alle forrædere blant Space Marines - lojal mot keiseren da han først ble en del av settingen. Han vendte seg imidlertid mot Imperiet under Badab-krigen, og gjorde sine Astral Claws til Red Corsairs. De er en piratlignende fraksjon av Chaos Marines som man ikke skal ta lett på, for selv etter å ha fått halve kroppen sin sprengt av en melta, er Huron fortsatt på beina.

Hurons nye miniatyr kommer med flere detaljer, noen fine skulpturer og til og med en liten merkelig hundegreie i hælene hans. Nå vil ingen ønske å fjerne ham fra hæren din med fare for dyremishandling. Huron forventer også litt mer støtte i en kommandosvadron, som skal avsløres neste år.

