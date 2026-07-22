Warhammer Blood Bowl gir oss nye fraksjoner og forbedrede regler denne høsten

Warhammer Blood Bowl, det nyeste spillet i serien av videospillbaserte tilpasninger av Games Workshops blodige fantasyversjon av amerikansk fotball, er planlagt å slippes i høst på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Det ble vist frem i mer detalj på Slitherine Next i kveld, og vi fikk se to nye fraksjoner, en ny modus, de oppdaterte reglene og mer.

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Bretonnians og Tomb Kings blir med i « Warhammer Blood Bowl-utvalget, noe som gir oss tilgang til et lag med mumifiserte udøde samt noen fantasifulle franske adelsmenn som ofte tråkker på hordene av bønder som utgjør majoriteten av samfunnet deres. Disse to fraksjonene blir med på den eksisterende listen over spillbare lag, som inkluderer Greenskins, Lizardmen, Empire, Elves og flere.

Den nyeste versjonen av « Warhammer Blood Bowl er også oppdatert for å inkludere det nyeste regelsettet fra bordspillet. I tillegg er det lagt til en ny modus som lar opptil syv spillere konkurrere i en fullstendig «rumble». «Rumbles» er raske kamper som holder tempoet høyt samtidig som de bevarer strategien som Blood Bowl er kjent for.

«Hos Slitherine er vi først og fremst strategispillere, og Blood Bowl har alltid vært et av våre favorittbordspill. Vi er utrolig stolte over å ønske denne ikoniske serien velkommen i porteføljen vår og over å få samarbeide med det talentfulle teamet hos Cyanide. Målet vårt med « Warhammer Blood Bowl er enkelt: vi ønsker at dette skal bli det definitive Blood Bowl-videospillet – ikke bare ved lanseringen, men i mange år fremover. Vår visjon er å støtte og utvide det over tid, og gjøre det til en levende, stadig utviklende opplevelse, akkurat slik vi har gjort med suksess med andre Warhammer-titler,» sa Marco Alessandro Minoli, utgivelsesdirektør hos Slitherine, i en pressemelding.

De som allerede eier Blood Bowl III, vil få « Warhammer Blood Bowl gratis, ettersom det ser ut til at dette nyeste spillet er mer en omfattende oppgradering enn en helt ny, frittstående utgivelse. Dette blir imidlertid den definitive Blood Bowl-opplevelsen i årene som kommer, så vi kan forvente mye mer etter spillets lansering i høst. Hold utkikk etter en demo som kommer mot slutten av sommeren.