Warhammer Classics-skaperne om hva utviklere bør lære av gamle spill: "Spillerne vil ikke alltid ha et nytt spill som er designet for sikkert"

Det er ganske boomer-kodet å si at spillene var bedre da vi var yngre, men når vi ser at nostalgiske prosjekter som nyutgitte klassikere og remastrede hits fortsetter å selge godt, er det tydelig at spillerne har en forkjærlighet for å vende tilbake til sine gamle favoritter. Nylig var forlaget SNEG med på å lansere Warhammer Classics, en ny etikett som brakte en rekke nostalgiske Warhammer-titler tilbake til Steam, eller debuterte noen på plattformen for første gang.

Vi fikk nylig sjansen til å ta en prat med SNEGs medgrunnleggere Artem Shchuiko og Oleg Klapovskiy om hva som får folk til å vende tilbake til eldre spill, selv når alderen har tatt knekken på dem, og hva utviklere i dag kan lære av klassiske titler.

"Jeg tror at det mange spillere egentlig reagerer på, ikke bare er nostalgi, men også originalitet. Eldre spill var ofte mindre polerte etter moderne målestokk, men de var også fulle av uvanlige ideer, dristige mekanikker og kreative løsninger som føltes friske. Mye av dette har gått tapt over tid", sier Klapovskiy.

"Spillerne vil ikke alltid ha et nytt spill som er bygget etter en etablert mal, eller som er designet for sikkert rundt det som allerede har fungert før. De vil ha nye opplevelser. Noen ganger føles eldre spill fortsatt mer spennende nettopp fordi de var villige til å ta risiko. Det er også en av grunnene til at så mange indiespill har suksess i dag. De beste indie-utviklerne tør fortsatt å eksperimentere, drømme og tenke nytt. Jeg tror det er den virkelige lærdommen for bransjen. Hvis du vil at et nytt spill skal lykkes, må det gi spillerne noe de ikke har sett så mange ganger før."

Det ser ut til at Klapovskiy har truffet spikeren på hodet, ettersom mange av de siste suksesshistoriene innen spill kommer fra titler som gir oss noe vi ikke har sett på lenge, om i det hele tatt. Baldur's Gate III brakte CRPG-ene tilbake, Astro Bot leverte et fenomenalt, ikke-Nintendo-plattformspill, og Clair Obscur: Expedition 33 kombinerte en blanding av elskede sjangre til en uvanlig helhet. Det finnes fortsatt store suksesser i eldre franchiser, men noen ganger ser vi en viss tretthet i visse formler i dag.

