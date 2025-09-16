Warhammer Day-feiringen starter tidlig med nye miniatyrer avslørt

HQ

Warhammer Day kommer ikke offisielt før i oktober, men allerede nå har Games Workshop avslørt en miniatyr til minne om den spesielle dagen, og en annen miniatyr du vil kunne kjøpe, men som ikke vil være begrenset til feiringen.

Det ser ut til at Chaos gjør krav på Warhammer Day i år, ettersom minneminiaturen er Urkhan the Dark Warden. Urkhan er en opphøyet helt av Chaos, og ser omtrent like dødelig ut som du kan forestille deg, kappen hans pisker i vinden mens han stirrer på deg med sitt livløse blikk. En leder som passer til å lede horden din i kamp eller stå ved siden av andre kaosmestere.

Fra Warhammers fantasy-serie til den dystre, mørke fremtiden kommer det samme dag en ny Space Marine-kapteinminiatyr som skal kjempe mot hærene til Chaos, Xenos og alle andre som vil ha en smak av den mektige tordenhammeren hans. Denne kapteinen er utstyrt med en jump-pack, skjold og kan også bruke et par våpen.

I motsetning til Urkhan, kan kapteinen bli funnet i butikker utover Warhammer Day, ettersom han blir med i det vanlige Space Marine-sortimentet. Begge figurene kan forhåndsbestilles på forhånd, men er å finne i butikkene neste måned på Warhammer Day.

