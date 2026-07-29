Warhammer-eieren sier at inntektene fra lisensierte videospill har gått ned til tross for et rekordår

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Warhammer-eieren Games Workshop har avslørt at selskapet har opplevd en nedgang i inntektene fra lisensiering av videospill. Selskapet opplyste at to tidligere partnere hadde avsluttet avtalene sine om å lage spill basert på Warhammer-universene.

Dette fremgår av Games Workshops årsregnskap, der Mark Lam, styreleder i selskapet, opplyser at GW har hatt et rekordår når det gjelder resultat før skatt og omsetning. Med lanseringen av en ny utgave av bordspillet, og stadig flere mennesker over hele verden som tar opp hobbyen, fortsetter pengene å strømme inn til Games Workshop og til Warhammer som helhet.

Selskapet har imidlertid erkjent at «den generelle situasjonen, sett fra vårt perspektiv, fortsatt er utfordrende for denne bransjen.» I dette regnskapsåret lanserte Games Workshop to lisensierte Warhammer-spill: Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition og

Warhammer 40 000 Mechanicus 2. Inntektene fra disse lisensierte prosjektene er lavere enn året før, men med tanke på Warhammer-videospillene som er annonsert og som skal lanseres i løpet av de neste tolv månedene, virker det tvilsomt at dette vil være en vedvarende trend.

Total War: Warhammer 40,000, Warhammer 40,000: Dawn of War IV og Warhammer 40,000: Boltgun II vil sannsynligvis alle vekke stor interesse blant hobbyentusiaster og spillere generelt. Videre opplever Warhammer fortsatt suksess med «Warhammer 40,000: Space Marine II», som nevnt i årsrapporten.

Det har vært et roligere år enn tidligere for Warhammer-videospillene, men det er tvilsomt at GW vil begynne å trekke seg bort fra lisensierte titler i nær fremtid.