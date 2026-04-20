Warhammer-ekvivalenten til Rambo slutter seg til gruppen din i Warhammer 40,000: Dark Heresy

I en galakse der det lever romalver, enorme orker, høyteknologiske fiskemennesker og milliarder av kjøttsultne insekter, kan det høres umulig ut å være et normalt menneske og overleve. Men på enkelte planeter blir menneskene tøffere av det tøffe miljøet de lever i. Ingen planet har rykte på seg for å skape så tøffe tropper som Catachan, og i Warhammer 40,000: Dark Heresy får vi en av dens krigere med på laget.

I den nye traileren for Warhammer 40,000: Dark Heresy blir vi introdusert for Haymar Devos, en mann som allerede har utøvd sitt yrke som elitesoldat, og som nå jobber for inkvisisjonen for å ta seg av menneskehetens mørkeste og mest sjofle fiender. Ut fra det korte glimtet vi får av gameplayet hans i traileren, ser det ut til at det vil være muligheter for ham til å være en mer vanlig soldat og en snikende kriger, ved hjelp av kampkniven han har i baklommen.

Haymar er bare en av de mange følgesvennene vi vil møte i Warhammer 40,000: Dark Heresy. Mange av dem har allerede blitt avslørt, men forhåpentligvis er det fortsatt noen som venter i kulissene på at vi skal finne dem når spillet slippes.