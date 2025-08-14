Warhammer gir noen av sine fineste bøker ut i flotte spesialutgaver

HQ

Selv om vi kanskje ofte forbinder Warhammer med plast og maling, er det også mange sider å lese i de nesten endeløse bøkene fra Black Library. Med flere tiår med historie å gå gjennom kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne, spesielt i den enorme galaksen i det 41. årtusen.

Men Black Library gjør det kanskje litt lettere for deg hvis du bare vil ha noen fine bøker i hylla. Tre av Black Librarys verk får nye spesialutgaver, komplett med ny kunst, ny grafikk og fancy omslag.

Den første boken er Assassinorum: Kingmaker av Robert Rath, historien om to keiserlige snikmordere som får i oppgave å forhindre opprør ved å fjerne en verdens konge. Den neste boken jukser litt, da det er Saints of the Imperium, en samling av tre romaner av Andy Clark, David Annandale og Danie Ware, som går over helgenene i Adepta Sororitas og noen av dens nøkkelpersoner.

Til slutt forlater vi Imperiet for å fokusere på en gruppe romalvepirater i Voidscarred av Mike Brooks. Voidscarred er absolutt det mest fargerike omslaget av dem alle, og fokuserer på Aeldari-pirater som er låst i en konflikt med Ork-pirater.

