Warhammer gir oss endelig en oppdatering på Astartes-serien, og det ser fantastisk ut

HQ

Hvis du husker dagene før den store Warhammer-fan-laget innholdsrensingen på YouTube, vil du være kjent med Astartes, en miniserie laget av en vilt talentfull animatør som viste Space Marines i et kjøligere lys enn de fleste offisielle medier gjorde på den tiden.

Games Workshop plukket opp animatøren, og etter hvert som årene gikk virket det som om de hadde låst ham inne i en kjeller slik at han kunne holde alt det vakre arbeidet sitt for seg selv. Vel, ikke nå lenger. Han har blitt sluppet ut av buret sitt og vist frem hvordan Astartes II ser ut.

Astartes II ser ut til å ha en mer antologisk tilnærming, der vi får se forskjellige Chapters of Space Marines slåss over hele galaksen. Alle slags fremmede skapninger er med i traileren, sammen med et glimt av noen Chaos Space Marines, som til og med kan tjene som POV-karakterer for en episode.

Hva dette handler om, får vi først vite neste år, ettersom teaser-traileren avslører at vi kan se Astartes II i 2026. Antagelig vil vi se det fra Warhammer+, som er Games Workshops egen strømmetjeneste.