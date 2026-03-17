Warhammer "gjenoppliver" en av menneskehetens største helter, kommissær Yarrick

Er moralen lav blant troppene dine? Truer mennene med å desertere? Til og med (keiseren forby) å slutte seg til rekkene til de kjetterske fiendene som angriper dine linjer? Frykt ikke, trofaste kommandant, for en av menneskehetens mest trofaste ledere er tilbake, og vil garantert avhjelpe skjelvende lepper og kalde føtter med en rask runde gjennom skallen. Kommissær Yarrick er tilbake, og det ser ut til at linjen vil holde.

I årevis har fans trodd at Yarrick, kommandant for den keiserlige garden på den konstante slagmarken som er verdenen Armageddon, hadde blitt drept av demonen Primarch Angron, siden han hadde et trofé av en hodeskalle med et augmetisk øye. Det ser imidlertid ut til at historiene om Yarricks død var sterkt overdrevet, ettersom et nytt Warhammer Community-innlegg varsler hans tilbakekomst, uten at det på noen måte bekreftes at han måtte komme tilbake fra døden.

Dette peker videre mot at settingen for den kommende 11. utgaven av Warhammer 40,000 vil fokusere tungt på orker samt kampene om Armageddon. Vi har ingen offisiell bekreftelse på det ennå, men lekkasjer og rykter fortsetter å peke mot det. Vi håper det kommer en offisiell avsløring snart.

