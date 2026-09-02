Warhammer innfører en stor endring i sitt gratis månedlige miniatyrtilbud

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Warhammer er dyrt, men hvis du likevel vil bygge, male og spille uten å bruke for mye penger, er Games Workshops gratis månedlige miniatyrtilbud en flott måte å bygge opp en samling på. Selskapet annonserer én miniatyr som du kan bygge i butikken og deretter ta med hjem, enten for å legge til i hæren din eller bare for å ha som en morsom liten fyr. Denne månedens gratis miniatyr er for eksempel en Space Marine Scout fra Warhammer 40 000.

I innlegget på Warhammer Community som annonserer denne månedlige miniatyren, blir det imidlertid også nevnt at det kommer til å skje en stor endring i denne gaveordningen fremover. «September månedens miniatyr markerer også en stor endring i det månedlige tilbudet i butikkene. Det er den siste av de tradisjonelle gratis miniatyrene du kan få ved å stikke innom din lokale Warhammer-butikk,» heter det i innlegget.

Et nytt tilbud lanseres i oktober, som erstatter denne tradisjonelle ordningen med gratis miniatyrer, men vi vet ennå ikke hva dette tilbudet vil innebære. Spekulasjoner på nettet tyder på at den gratis miniatyren vil være et tilbud som kun gis til Warhammer+-abonnenter, eller at man får en gratis miniatyr for hver 10 pund man bruker i butikken. Det går også rykter om at ordningen vil endres for å få folk til å komme tilbake til butikken oftere, slik at de alltid blir fristet til å kjøpe mer «plastcrack». Uansett vil vi snart få vite mer i et nytt innlegg på Warhammer Community, eller du kan spørre en ansatt i din lokale Games Workshop-butikk for mer informasjon.